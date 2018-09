Febbre del Nilo | tre morti nel fine settimana | si allarga il fronte del contagio

Torna a preoccupare la Febbre del Nilo : altri due morti in Emilia Romagna : Le pazienti soffrivano già di gravi patologie, alle quali si è sovrapposta l'infezione da West Nile. Salgono così a 10 i decessi in Emilia Romagna riconducibili all'infezione. La zona più colpita è ...

Febbre del Nilo - tre morti e due contagiati nel fine settimana : si allarga il fronte dell'emergenza : Tre morti in tre giorni per complicazioni legate alla Febbre del Nilo .Oggi una donna di 84 anni è deceduta oggi a Rovigo per presunta infezione dal virus West Nile. Lo riferisce l'Azienda Ulss 5 ...