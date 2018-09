Febbre del Nilo - due nuovi casi a Pordenone : si allarga il fronte dei contagi : 'Durante il week end nel Pordenone se sono state registrate due nuove diagnosi di positività al West Nile Virus, relative a due donne residenti in provincia'. Lo afferma Paola Toscani, responsabile ...

WEST NILE - NONA VITTIMA IN VENETO/ Febbre del Nilo - ultime notizie : perché ora il virus fa più paura : WEST NILE , 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. ultime notizie Febbre del Nilo , spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu

Torna dalle vacanze al mare e muore : un'altra vittima della Febbre del Nilo : TREVISO - La Febbre del Nilo miete un'altra vittima in Veneto. È la seconda nella Marca in nemmeno tre settimane. Ieri mattina al Ca' Foncello di Treviso è morto un 83enne di Casale che ha sviluppato ...

WEST NILE - NONA VITTIMA IN VENETO/ Ultime notizie : anziano stroncato da Febbre del Nilo : WEST NILE , 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo , spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu

Anziano stroncato da Febbre del Nilo : è la nona vittima in Veneto : TREVISO - Un paziente di 83 anni colpito dal virus West Nile è deceduto questa mattina all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Si tratta della nona vittima in Veneto quest'anno. LEGGI ANCHE febbre West ...

West Nile - 12 contagi in Piemonte/ Ultime notizie Febbre del Nilo - spunta un altro virus : l'Usutu : West Nile , 12 contagi in Piemonte , sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo , spunta un altro virus delle zanzare: parliamo del l'Usutu

Febbre del Nilo - nuovo caso a Milano : disinfestazioni a Segrate e Pioltello : Si tratta di un residente a Milano che - stando a quanto riferito - frequentava abitualmente il lago Malaspina: per quest l'Ats ha allertato i comuni vicini

Febbre del Nilo - nuovi casi in Friuli : ricoverato un anziano di Fiumicello e altri sei nel Pordenonese : Dopo un primo screening all'ospedale di Pordenone, si è in attesa della conferma del test del Burlo Garofolo

Febbre del Nilo Occidentale : 3ª vittima nel Ravennate : Il virus del Nilo Occidentale ha provocato una nuova vittima nella provincia di Ravenna: si tratta di un paziente 83enne deceduto lunedì nell’ospedale di Lugo. L’uomo era stato ricoverato il 9 agosto in Terapia intensiva in seguito una Febbre persistente ed era affetto da malattie pregresse. Le altre due vittime sono un 85enne di Lugo e una 87enne dell’are di Faenza, già debilitati da altre patologie. Secondo i dati ...

Febbre del Nilo occidentale : almeno 213 casi in Serbia - 21 vittime : Finora si sono registrati ben 231 casi di Febbre del Nilo occidentale in Serbia, 21 le vittime: lo ha reso noto l’Istituto di sanità pubblica “Milan Jovanovic Batut”, secondo cui il maggior numero di casi si è registrato nella capitale Belgrado (108). L'articolo Febbre del Nilo occidentale: almeno 213 casi in Serbia, 21 vittime sembra essere il primo su Meteo Web.