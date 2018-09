Fear The Walking Dead 4×13 | non solo Walkers VIDEO

Fear The Walking Dead 4×12 : meglio non fidarsi | Video : Fear The Walking Dead 4×12 trama e promo – Il dodicesimo episodio della serie Tv ritorna sulla AMC domenica, 2 settembre 2018. “Weak” ci riporta alla normale narrazione, con uno sguardo ai personaggi che abbiamo conosciuto nella quarta stagione. Secondo la trama di Fear The Walking Dead 4×12, troveremo due alleate improbabili pronte a sostenersi in un momento difficile. Fear The Walking Dead 4×12 trama e ...

Fear The Walking Dead 4×11 : la scoperta di Morgan (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×11 trama e promo – L’episodio 11 della serie Tv andrà in onda sulla AMC domenica, 26 agosto 2018. “Code” ci permette di scoprire che cosa sta accadendo a Morgan in seguito agli ultimi eventi. La trama di Fear The Walking Dead 4×11 promette infatti un focus speciale sul personaggio interpretato da Lennie James. Fear The Walking Dead 4×11 trama e anticipazioni Come al solito il network ...

Fear The Walking Dead 4×10 : Alicia Vs Alicia (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×10 trama e promo – Il decimo episodio della quarta stagione andrà in onda sulla AMC questa notte, domenica 19 agosto 2018. “Close Your Eyes” ci anticipa che Alicia sarà costretta a fare i conti con il proprio passato e non solo. La trama di Fear The Walking Dead 4×10 vedrà la protagonista in un faccia a faccia con una minaccia in arrivo. Fear The Walking Dead 4×10 trama: la scoperta di ...

Fear The Walking Dead e Better Call Saul rinnovate da AMC : l’annuncio ufficiale e le novità : Fear The Walking Dead e Better Call Saul rinnovate da AMC. La rete ha chiuso in bellezza una settimana importante e, a pochi giorni di distanza dal Comic-Con 2018, ha confermato il ritorno di alcune delle sue serie più importanti. Al Press Tour della Television Critics 'Association (TCA) ha annunciato di aver rinnovato Better Call Saul e Fear The Walking Dead per una quinta stagione e McMafia che ne ottiene una seconda. Lo stesso David ...

Fear The Wolves : ecco quando il battle royale ambientato a Chernobyl arriverà in Early Access su Steam : L'imminente FPS battle royale, Fear the Wolves, entrerà in Early Access su Steam il prossimo 18 luglio.Come riporta IGN, Fear the Wolves è sviluppato da Vostok Games - sviluppatori della serie di S.T.A.L.K.E.R. - e sarà pubblicato da Focus Home Interactive. Il gioco è caratterizzato da un gameplay di ultima generazione inserito in una Chernobyl devastata dalle radiazioni, le quali saranno una pericolosa minaccia per chi si avventurerà. Oltre a ...

Il Battle Royale Fear The Wolves ci porta a Chernobyl e ci mostra i requisiti tecnici : Fear the Wolves giungerà su Steam a luglio in Accesso Anticipato, ad annunciarlo è Focus Home Interactive e Vostok Games riporta WCCFtech.Il gioco ci porterà nelle lande desolate di Chernobyl, deturpate da radiazioni con i giocatori che dovranno affrontare condizioni climatiche avverse e dovranno anche sopravvivere agli altri giocatori.Ebbene sono state rivelati anche i requisiti tecnici del gioco su PC, vediamoli insieme: Read more…