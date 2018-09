Favola Sassuolo | è l’anti-Juventus | la squadra di De Zerbi dopo la sosta può pensare al

calcioweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) E’ ill’anti-, almeno questo dice la classifica del campionato di Serie A. Sette punti per ladi Dema soprattutto un gioco spettacolo e che candidano i neroverdi ad una stagione da assoluti protagonisti.il successo contro l’Inter all’esordio ed il pareggio contro il Cagliari, ilsi è confermato nuovamente in casa, netto successo davanti al pubblico amico contro il Genoa e partita in discussione solo in avvio. La classifica adesso parla chiaro,a quota 9 ea 7,laandrà in scena lo ‘scontro diretto’ con i neroverdi intenzionati a provare il clamoroso sorpasso. Ilpuò contare su unacompleta, importante l’inserimento di Locatelli ma l’uomo della svolta è stato sicuramente Boateng, il calciatore ex Milan in grande forma e sempre più decisivo ...