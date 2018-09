Farmaci | con Brexit Gb “tagliata fuori” da valutazione dossier europei

Farmaci : Melazzini - lascio Aifa con modello gestionale più efficiente. : ... nusinersen, il primo farmaco per il trattamento per la Sma , Atrofia Spinale Muscolare, - osserva Melazzini - In un Paese dove per colpa di certa politica suggestionabile lo Stato stava per regalare ...

Farmaci - Melazzini : “Lascio Aifa con un modello gestionale più efficiente” : “Lascio un’ipotesi di riorganizzazione interna già condivisa che faccia di Aifa un braccio operativo con meno comandanti e più operatori al servizio della salute e con una nuova organizzazione per un modello gestionale più efficiente ed efficace. Un’agenzia finalmente in grado di avere al proprio interno i complessi riferimenti numerici di consumo e costo dei Farmaci”. Così Mario Melazzini, direttore generale dell’Aifa, ...

Farmaci : allerta FDA - rischi di infezioni genitali gravi con anti-diabete : La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha lanciato l’allarme sul possibile rischio di gravi infezioni genitali legato ad alcuni Farmaci contro il diabete: si tratta degli inibitori di Sglt2, collegati a casi di fascite necrotizzante del perineo (cancrena di Fournier). Secondo l’agenzia è necessario introdurre nuove indicazioni in merito nel foglietto illustrativo di tali medicinali. La patologia si è sviluppata in 12 ...

Le mafie in Farmacia : così i clan si arricchiscono con furto e spaccio di medicine : Sostanze per milioni ?di euro destinate ai pazienti italiani vengono rapinate dalla criminalità organizzata e rivendute in Germania: è la nuova frontiera del crimine. Mentre i nostri ospedali rischiano di restare senza antitumorali e ai malati tedeschi arrivano sostanze contraffatte o scadute I farmaci illegali si comprano su Facebook" C'è un mercato parallelo dei farmaci che ci danneggia tutti. Ma è legale (e vale miliardi) "

I Farmacisti rispondono a Beppe Grillo : "Non nasce in Farmacia la confusione sui Farmaci omeopatici" : La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani risponde a Beppe Grillo sui farmaci omeopatici, dopo che il comico aveva esortato proprio i farmacisti a non venderli."I rimedi omeopatici sono classificati dalla vigente normativa, sia comunitaria che nazionale, come farmaci. È detto in modo inequivocabile dal Codice europeo del farmaco, che l'Italia ha recepito nel 2006 e il farmacista non può rifiutarsi di distribuire nessun ...

Trieste - rapina a mano armata con un taglierino in una Farmacia : E' successo in via Giulia. Il malvivente, che avrebbe agito per la seconda volta a distanza di dieci mesi, ha strattonato e minacciato con un taglierino il personale dietro al bancone. Bottino di ...