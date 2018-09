Fan di Ben Affleck contro la coniglietta di Playboy Shauna Sexton accusata di essere la

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si Fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...

MotoGp - 'Benvenuti a casa' - Valentino Rossi invita i Fan al Gp di Misano [VIDEO] : 'Benvenuti a casa', questa la frase del nove volte campione del mondo nel video di 'presentazione' del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini pubblicato sulle pagine ufficiali Next stop: #...

MotoGp – “Benvenuti a casa” - Valentino Rossi invita i Fan al Gp di Misano [VIDEO] : Valentino Rossi invita tutti i tifosi al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il video della MotoGp col Dottore protagonista Manca sempre meno al grande appuntamento col Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della MotoGp non vedono l’ora di poter tornare in pista, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, dopo il deludente weekend a Silverstone dove è stato cancellato il Gp della Gran Bretagna a causa delle ...

Barbara d'Urso rassicura i Fan : 'Sto bene - ecco la verità sull'incidente' : Barbara d'Urso è prontissima a riprendere le redini di "Pomeriggio Cinque", il contenitore di Canale 5 in partenza lunedì 3 settembre. E questo nonostante l'infortunio sul set della fiction "La ...

Macron : 'Orban e Salvini Fanno bene a considerarmi loro avversario' : 'Questo implica serietà e senso di responsabilità, rimanendo attaccati ai nostri valori, quali il diritto d'asilo, con una vera politica nei confronti dei paesi di origine e all'interno. Che non è ...

Macron si prende la sinistra europea : «Orban e Salvini Fanno bene a considerarmi loro oppositore» : «Non cederò niente ai nazionalisti e a coloro che difendono i discorsi di odio. Se vogliono vedere in me il loro oppositore principale, hanno ragione». Così il presidente...

Macron : 'Orban e Salvini Fanno bene a considerarmi loro oppositore' : 'Questo implica serietà e senso di responsabilità, rimanendo attaccati ai nostri valori, quali il diritto d'asilo, con una vera politica nei confronti dei paesi di origine e all'interno. Che non è ...

Macron si prende la sinistra europea : 'Orban e Salvini Fanno bene a considerarmi loro oppositore' : 'Questo implica serietà e senso di responsabilità, rimanendo attaccati ai nostri valori, quali il diritto d'asilo, con una vera politica nei confronti dei paesi di origine e all'interno. Che non è ...

Macron : «Orban e Salvini Fanno bene a considerarmi loro oppositore» : «Non cederò niente ai nazionalisti e a coloro che difendono i discorsi di odio. Se vogliono vedere in me il loro oppositore principale, hanno ragione». Così il presidente...

Grottaglie : aperitivo d'autore con SteFano Benni Stasera : Ha curato la regia e la sceneggiatura del film 'Musica per vecchi animali' , 1989, , scrive per il teatro e ha allestito e recitato in numerosi spettacoli con musicisti jazz e classici. Tiene da anni ...

29 agosto - SteFano Benni a Grottaglie per Aperitivo d'Autore : Ha curato la regia e la sceneggiatura del film 'Musica per vecchi animali' , 1989, , scrive per il teatro e ha allestito e recitato in numerosi spettacoli con musicisti jazz e classici. Tiene da anni ...

Salute : fino a 3 barrette di cioccolato al mese Fanno bene al cuore : Buono per il cuore, così come per l’anima. E’ il cioccolato, amatissimo dalla maggior parte delle persone e che ora viene definito un’arma per ridurre il rischio di insufficienza cardiaca da un ampio studio scientifico: la ricerca della Icahn School of Medicine del Mount Sinai di New York, presentata al congresso della Società europea di cardiologia (Esc) in corso a Monaco di Baviera, ha messo in luce che coloro che mangiano ...

Lazio : mai così male negli ultimi anni - ma i precedenti Fanno ben sperare Inzaghi : La Lazio non otteneva due sconfitte nelle prime due giornate dalla stagione 2006/2007, ma quell'anno i biancocelesti raggiunsero la Champions

Lo scrittore SteFano Benni ospite il 29 Agosto a Grottaglie per l'Aperitivo d'Autore : Ha curato la regia e la sceneggiatura del film ' Musica per vecchi animali' , 1989, , scrive per il teatro e ha allestito e recitato in numerosi spettacoli con musicisti jazz e classici. Tiene da ...