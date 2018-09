Famiglia sterminata nel sonno | fermata la figlia maggiore ' È stata aiutata da un uomo'

Famiglia sterminata in Macedonia - il cugino : la figlia avrebbe confessato : La rivelazione arriva dal nipote della coppia trucidata insieme alla figlia di 14 anni la scorsa settimana. A incastrare la giovane ci sarebbero alcune foto che la ritraggono nel Paese nelle stesse ore della tragedia. Il procuratore di Pordenone: nessuna ufficialità

Famiglia sterminata - le figlie superstiti sospettate del massacro dei genitori e della sorellina : Il cerchio si stringe intorno alle figlie superstiti della Famiglia Pocesta, padre, madre e la figlioletta adolescente trucidati nei loro letti a colpi di pistola. Blerta e sua sorella minore sono state sottoposte a fermo di polizia. La Famiglia, residente a Sacile (Pordenone) si trovava in Macedonia per partecipare a un matrimonio.Continua a leggere

Famiglia sterminata a colpi di pistola nel sonno alla vigilia di una festa di matrimonio : Macedoni residenti a Sacile in Friuli, erano tornati in madrepatria, a Debar. Le vittime, padre, madre e figlia quattordicenne. I cadaveri scoperti da un cugino in un lago di sangue. Salva solo la figlia maggiore che era altrove. È caccia all’uomo

