Famiglia massacrata in Macedonia | fermata la figlia

Friuli - Famiglia massacrata in Macedonia : arrestata la figlia maggiore/ “Ha confessato il triplice omicidio” : Friuli , famiglia massacrata in Macedonia : arrestata la figlia maggiore . “Ha confessato il triplice omicidio” , ha raccontato il cugino. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:22:00 GMT)

Famiglia residente in Friuli massacrata nel sonno in Macedonia : A Debar, un piccolo comune della Macedonia, tre persone sono state uccise. L'accaduto riguarda due genitori e una figlia macedoni di origine albanese che da tempo vivevano a Sacile, in Friuli Venezia Giulia. I tre avevano fatto ritorno al loro paese d'origine per presenziare alla celebrazione delle nozze di un loro caro, che aveva scelto come location proprio il paesino al confine con l'Albania. La Famiglia macedone di etnia albanese è stata ...