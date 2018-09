Fabrizio Corona - il figlio Carlos Maria sbarca su instagram : «Voglio far sapere quello che penso» : Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria sempre più uniti. Da quando Corona è uscito dal carcere non si stacca dal figlio avuto con Nina Moric e lo coinvolge in tutte le sue...

L’interista Fabrizio Corona contro la Juve : il coro con i ‘ragazzi della curva’ [VIDEO] : L’inizio di campionato non è stato di certo entusiasmante in casa Inter, il club nerazzurro ha conquistato solo un punto nelle prime due partite ed adesso non può più sbagliare, inoltre sfortuna dal sorteggio Champions, inizio in salita per gli uomini di Luciano Spalletti. Nel frattempo nelle ultime ore sta circolando un video sul web di Fabrizio corona, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato una Storia che ha scatenato la ...

Zoe Cristofoli è la nuova compagna di Fabrizio Corona : Zoe Cristofoli è una modella e influencer 22enne e su “Instagram” conta più di 260 mila follower. Ma è soprattutto la nuova fiamma di Fabrizio Corona. Dopo l’addio a Silvia Provvedi Corona ricomincia da una ragazza giovanissima che racconta la love story al “Corriere della Sera”. “Non sarò io a salvarlo, deve cambiare da solo”, spiega. “Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere. Fabrizio era una ...

Fabrizio Corona furioso contro le fake news : “Gli faccio male!” : Corona e Nina Moric: il figlio è malato? Fabrizio risponde Una notizia uscita ieri online sulla presunta malattia del figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha mandato su tutte le furie l’ex re dei paparazzi, che ha sbottato sui social. Fabrizio Corona ha infatti caricato poche ore fa sulle sue Instagram Stories lo screen dell’articolo in questione, scrivendo poi scocciato: “Vaffan*ulo, fake news.” Inoltre l’ex ...

Fabrizio Corona : "Hanno scritto che mio figlio Carlos è malato - non è vero - sono incaz*ato nero..." : Fabrizio Corona furioso. Tutta colpa del titolo di un articolo del sito Kontro Kultura: "Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona gravemente malato". L'ex manager dei paparazzi ha smentito la notizia a modo suo, attraverso alcune Instagram Stories. Corona ha sbottato:sono incazzato nero. Oggi ho letto sul sito 'Kontro Kultura' una dichiarazione secondo cui mio figlio non sta bene ed è malato. Chiunque si permettesse di scrivere una cosa ...

La nuova fidanzata di Fabrizio Corona è super sexy : “non sono qui per salvarlo” [FOTO] : 1/6 ...

Il figlio di Corona gravemente malato e Fabrizio furioso fa chiarezza : Fabrizio Corona furioso. L'agente dei paparazzi si è scagliato contro un sito web che nella giornata di ieri ha riportato alcune vecchie dichiarazioni di Nina Moric (risalenti al dicembre 2017), in cui la modella croata affermava che il figlio Carlos Maria sarebbe affetto da gravissimi problemi di salute. Corona ha voluto dare la sua versione in un video pubblicato tra le 'Instagram Story'. --"Sono incazzato nero - è sbottato - Oggi ho letto sul ...

CARLOS - IL FIGLIO DI Fabrizio Corona E NINA MORIC È MALATO?/ Il padre : "Traumatizzato dal mio arresto" : CARLOS, il FIGLIO di FABRIZIO CORONA e NINA MORIC è MALATO? Mentre sul web circolano rumors, il ragazzo dedica delle dolcissime parole al padre in un video pubblicato sui social.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:00:00 GMT)

Zoe Cristofoli è la nuova compagna di Fabrizio Corona/ Foto : "Parliamo per ore - ci diciamo tutto..." : Zoe Cristofoli, la nuova fiamma di Fabrizio Corona, racconta la love story al Corriere della Sera e dichiara: "non sarò io a salvarlo, deve cambiare da solo".(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:34:00 GMT)

Zoe Cristofoli è la nuova compagna di Fabrizio Corona : Zoe Cristofoli è una modella e influencer 22enne e su “Instagram” conta più di 260 mila follower. Ma è soprattutto la nuova fiamma di Fabrizio Corona. Dopo l’addio a Silvia Provvedi Corona ricomincia da una ragazza giovanissima che racconta la love story al “Corriere della Sera”. “Non sarò io a salvarlo, deve cambiare da solo”, spiega. “Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere. Fabrizio era una ...

Zoe Cristofoli : "Sì - è vero - sono la fidanzata di Fabrizio Corona" : Zoe Cristofoli ha confermato la sua storia d’amore con Fabrizio Corona. Lo ha fatto attraverso un'intervista concessa al quotidiano Il Corriere della Sera. L'influencer ha spiegato che l'interesse nei confronti dell'ex manager dei paparazzi è nato a giugno scorso, durante il Pitti uomo a Firenze:Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere. Era una persona che non m’interessava. C’è stato un momento in cui ci siamo guardati. ...

Fabrizio Corona - è Zoe Cristofoli la nuova fidanzata : «Non sono qui per salvarlo» : Ha 22 anni, fa la modella e su Instagram ha più di 200 mila followers, ma Zoe Cristofoli è soprattutto la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. La tatuatissima influencer, ha...

Fabrizio Corona - è Zoe Cristofoli la nuova fidanzata : «Non sono qui per salvarlo» : Ha 22 anni, fa la modella e su Instagram ha più di 200 mila followers, ma Zoe Cristofoli è soprattutto la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. La tatuatissima influencer, ha...

Zoe Cristofoli : ‘Fabrizio Corona si deve salvare da solo’ : 22 anni ancora da compiere, 270mila follower su Instagram, e recentemente una delle più chiacchierate del gossip italiano: è Zoe Cristofoli, (QUI chi è), la nuova fiamma di Fabrizio Corona. Forse è ancora presto per dire se i due stiano insieme, d’altronde è lei stessa ad affermare: “[…] Non stiamo insieme […] tutto è cominciato all’improvviso in questi ultimi giorni […]”, eppure è innegabile che tra i ...