F1 | Vettel incredulo riguardo il comportamento di Raikkonen al via | “Kimi mi ha sorpreso”

sportfair

: @antonioboselli Intanto Vettel ha ammesso che l’errore l’ha commesso perchè tentava di sorpassare Kimi. Buttare la… - acbwodahs : @antonioboselli Intanto Vettel ha ammesso che l’errore l’ha commesso perchè tentava di sorpassare Kimi. Buttare la… - motorboxcom : GP Belgio. Vettel felice, Hamilton incredulo: 'Visto come mi ha superato?' - LauraTarantinoo : Vettel che festeggia e Hamilton che, incredulo, guarda la Ferrari. CIAONE PROPRIO. #BelgianGP #F1 -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Il pilota tedesco ha analizzato quanto successo dopo la partenza del Gp di Monza, svelando un pizzico di incredulità nei confronti diLa gara di Sebastianè finita dopo pochi secondi, il tempo di entrare in collisione con Hamilton e ritrovarsi ultimo dopo poche curve.Un contatto inutile e deleterio, che ha obbligato il tedesco a ricostruire un Gran Premio che avrebbe dovuto vincere. La doppia porta in faccia subita daal via ha sorpreso e non poco il quattro volte campione del mondo, che nel post gara si è detto alquanto sorpreso daltenuto dal finlandese: “ho cercato di passare Kimi alla curva 1 e lui si è attaccato ai freni” le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. “Se sono rimasto sorpreso? No e sì (le parole del tedesco quasi sottovoce; n.d.r.). Ci ho riprovato la staccata successiva, ma Kimi si è di nuovo attaccato ai ...