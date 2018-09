F1 | un successo il GP di Monza su Raiuno | quasi 10 milioni di telespettatori

F1 Monza - incidente Ericsson choc : come sta?/ Video ultime notizie - Sauber distrutta : "Non so cos'è successo" : incidente Ericsson, come sta? ultime notizie Video, auto distrutta: l'Halo lo salva. Bruttissimo "botto" per il pilota svedese al termine del rettilineo sul circuito di Monza(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:22:00 GMT)

Formula 1 - Monza : Vettel : "È successo di tutto - ma la Ferrari va bene" : Giornata di alti e bassi per Vettel a Monza, chiusa in vetta con il miglior tempo dopo un paio di contrattempi. Il primo, al mattino, con la sostituzione del cambio che gli ha fatto saltare buona ...

Formula 1 - GP Monza : a dieci anni dal primo successo - Vettel cerca la vittoria con la Ferrari in Italia : Vincere, a Monza, con una macchina Italiana con un motore Italiano, proprio come fece dieci anni fa. Sebastian Vettel ha ricordato le emozioni travolgenti di quella prima volta sottolineando quanto ...