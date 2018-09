F1 | Nico Rosberg | “Sebastian Vettel non potrà vincere il Mondiale se continuerà a fare

oasport

: Quel colpo d’occhio con tutti i tifosi... Mi ha riportato grandi ricordi ! ???? - nico_rosberg : Quel colpo d’occhio con tutti i tifosi... Mi ha riportato grandi ricordi ! ???? - SkySportF1 : .@nico_rosberg a Monza ???? #SkyMotori #InfernoRosso - marcoconterio : Duro duro @nico_rosberg su #Vettel sul contatto con #Hamilton “Errore suo, così non vinci il Mondiale. Ha macchina… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) “Non puoi battere Lewis Hamilton eilse fai così tanti errori” Una sentenza dura e netta quella dinei confronti di Sebastianal termine del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Il pilota della Ferrari a Monza ha commesso un altro grave errore in partenza, che ha compromesso tutta la gara e pur con una vettura eccellente, ha ottenuto solamente un quarto posto. Ora Hamilton si è portato a 30 punti di vantaggio in classifica e solo con un cambio di passoriaprire la lotta per il titolo iridato, come sottolineato daa Sky Sport F1: “Deve trovare un modo per sistemare la situazione, altrimenti non. Lewis è il punto di riferimento là fuori, è all’apice della sua carriera e tutto sta andando dalla sua parte”. Per quanto riguarda l’incidente tra Hamilton e, l’ex pilota Mercedes non ha dubbi: “La colpa è al 110% di ...