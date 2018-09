F1 | la Toro Rosso a caccia del sostituto di Gasly | occhi puntati in casa Ferrari

F1 – A Spa il vertice per ‘assoldare’ il nuovo pilota della Toro Rosso : il nome caldo di Horner ed Arrivabene : La Toro Rosso è alla ricerca di piloti, dopo il rifiuto di Jean-Éric Vergne si pensa al pilota russo Daniil Kvyat Maurizio Arrivabene, Helmut Marko e Christian Horner si sono riuniti a Spa (dove lo scorso weekend si è tenuto il Gp del Belgio) per parlare della situazione piloti in casa Toro Rosso. Dopo il passaggio di Gasly alla Red Bull, si rende necessaria la ricerca di due campioni pronti a sedersi sul sedile della scuderia di Faenza. ...

Guida al GP d’Italia con Red Bull e Toro Rosso : Dall’Eau Rouge alla Parabolica in soli sette giorni: dal Belgio il Circus si è catapultato a Monza per correre sul tempio italiano della velocità, dove andrà in scena il GP d’Italia. Il più atteso degli ultimi anni, probabilmente, con la Ferrari e Sebastian Vettel chiamati dalla marea rossa che come al solito invaderà l’Autodromo a […] L'articolo Guida al GP d’Italia con Red Bull e Toro Rosso sembra essere il primo su ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso… : Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque ...

F1 - la Red Bull sceglie l'erede di Ricciardo : dalla Toro Rosso arriva Gasly : 'Sin da quando Pierre ha debuttato in Formula 1 con la Scuderia Toro Rosso ha dato prova di avere un indubbio talento, cosa che Red Bull aveva notato sin dai suoi primi passi nel mondo del motorsport'...

F1 - analisi Test Ungheria 2018 : la Ferrari vola sul giro secco - Red Bull e Toro Rosso pensano all’affidabilità - Mercedes prova le nuove ali : Si è conclusa la prima giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul tracciato di Budapest. Otto ore che ci hanno consegnato un Antonio Giovinazzi (Ferrar) sugli scudi e tanti altri spunti, anche in ottica futura. Diverse scuderie hanno provato novità in vista della conclusione della stagione, altre addirittura hanno iniziato a lavorare pensando al 2019. 1:15.648. Antonio Giovinazzi ha sfruttato le gomme HyperSoft ed è andato a far segnare il ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 : Pole position per Hamilton - sorpresa Toro Rosso! : Griglia di partenza Formula 1: Hamilton in Pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Formula 1 - Toro Rosso : James Key verso McLaren : sarà direttore tecnico : James Key si appresta a dire addio alla Toro Rosso per intraprendere una nuova avventura con la McLaren . Il 46enne ingegnere britannico sarà il nuovo direttore tecnico per il team di Woking, come ...

F1 Gp Germania - Hartley - Toro Rosso - : «Siamo sulla strada giusta» : HOCKENHEIM - ' Dopo l'incidente di Silverstone sto bene. Domenica ero pronto a gareggiare, una cosa sorprendente dopo aver visto anche il replay. L'impatto è stato notevole. Spero non si ripeta, ma ...

VIDEO Hartley - il brutto incidente del pilota della Toro Rosso nelle PL3 del GP di Gran Bretagna 2018 : Tanta, tanta paura nel corso delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il pilota della Toro Rosso Brendon Hartley si è reso protagonista di un brutto incidente, quando era impegnato a segnare un tempo con la sua vettura, nella zona delle curve 7-8 del tracciato di Silverstone. La causa è stata il cedimento del mozzo della gomma anteriore sinistra, in un circuito in cui le sospensioni vengono ...