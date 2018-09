F1 | la McLaren ufficializza i piloti per il 2019 | con Carlos Sainz ci sarà il giovane

oasport

(Di lunedì 3 settembre 2018) Continuano a posizionarsi le caselle in vista del Mondiale di Formula Uno. Dopo Mercedes, Renault e Red Bull, anche lahato la sua coppia diche saliranno a bordo della MCL34. Tramite un comunicato ufficiale uscito sui profili sociale della scuderia inglese, infatti, sono statiti lo spagnolo(attualmente alla Renault) ed ilinglese Lando Norris, terza guida del team di Woking e impegnato nel campionato di Formula 2. Nelle ultime settimane si erano sentite numerose voci attorno alla, specialmente dopo l’addio di Fernando Alonso. Erano stati associati molti nomi, da Daniel Ricciardo (poi accasatosi alla Renault) a Kimi Raikkonen (ancora in bilico con la Ferrari) fino alla possibile conferma del belga Stoffel Vandoorne che, invece, proprio nel corso di questa mattinata è stato appiedato dal team, in ottica ...