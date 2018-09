F1 | Gp d' Italia 2018 | il selfie aereo di Nico Rosberg coi tifosi a Monza

Tiro con l’arco - Europei 2018 : una super Italia a Legnica. Gli azzurri si confermano ai vertici nelle gare a squadre dell’arco olimpico : L’Italia è stata grande protagonista agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Il Bel Paese ha conquistato il maggior numero di medaglie, sei, chiudendo al terzo posto nel medagliere, alle spalle di Russia e Turchia, e confermandosi quindi una potenza di questo sport. Gli azzurri hanno confermato la propria classe in questa rassegna continentale, dando segnali molto positivi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo quindi ...

La nuova stagione di Stasera Italia cambia volto. Da questa sera alle 20.30 il programma di approfondimento giornalistico avrà alla conduzione Barbara Palombelli.

Volley - Mondiali 2018 : tutte le partite dell’Italia in diretta tv su Rai Due. Come seguire i match degli azzurri : il palinsesto completo - date e orari : tutte le partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Due. Questa è sicuramente la notizia più bella per tutti gli appassionanti e i tifosi che potranno gustarsi la Nazionale su una rete generalista. Si tratta di una grande promozione per la pallavolo, una conferma dopo le partite degli Europei 2017 mandate in onda su Rai Uno. La seconda rete del network pubblico ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Ostacoli Portogallo e Polonia : Due avversari ostici ma alla portata degli azzurri del nuovo corso targato Roberto Mancini. L’Italia si avvia ad affrontare i primi test probanti della nuova gestione. E sarà la Nations League 2018-2019 ad aprire le danze con le due sfide decisamente interessanti per comprendere le ambizioni di un gruppo profondamente rinnovato con l’arrivo del nuovo ct, che ha fatto seguito all’amara esclusione dai Mondiali in Russia durante ...

Rugby a 7 - Women Grand Prix Series 2018 : sesta piazza per l’Italia femminile a Kazan : Concluso il week-end per la nazionale femminile di Rugby a 7 nel Women Grand Prix Series in quel di Kazan. Le azzurre hanno agguantato in terra russa la sesta piazza al termine di una manifestazione che può essere ritenuta comunque più che sufficiente per la squadra guidata dal neo tecnico Alfredo De Angelis. Dopo il piazzamento nella parte alta del tabellone per quanto riguarda il sabato, le azzurre sono state battute dalle padrone di casa ...

F1 2018 domina la classifica software Italiana. Seguono FIFA 18 e Call of Duty : WWII : F1 2018 di Codemasters è stato reso disponibile sul finire del mese scorso e, a quanto pare, è risultato piuttosto apprezzato dai giocatori italiani.Stando alle ultime classifiche, infatti, il gioco dedicato alla Formula 1 ha conquistato la prima posizione. Il podio viene chiuso da FIFA 18, sempre nelle parti alte della graduatoria e da Call of Duty: WWII. Vediamo qui sotto le classifiche relative alla week 34 del 2018.Read more…

Beach Volley - assegnati i titoli di campioni d’Italia 2018 : trionfano Caminati-Rossi e Menegatti-Orsi Toth : Le due coppie si son portati a casa i titoli italiani 2018, vincendo le Finali Scudetto svoltesi alle Capannine di Catania Marco Caminati-Enrico Rossi e Marta Menegatti-Viktoria Orsi Toth sono le coppie campioni d’Italia di Beach Volley del 2018: questo il verdetto delle Finali Scudetto, che si sono concluse ieri pomeriggio alle Capannine di Catania assegnando il tricolore maschile e femminile della disciplina. Caminati-Rossi hanno ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia sogna in grande - occhi della tigre per una magia in casa. Gli azzurri vogliono volare : È qui la festa. L’Italia si appresta a ospitare i Mondiali 2018 di Volley maschile (insieme alla Bulgaria, ma le fasi finali saranno esclusivamente a Torino), il nostro Paese è pronto per vivere tre settimane di grande passione dal 9 al 30 settembre, 24 Nazionali si daranno battaglia per la conquista del trofeo e gli azzurri vogliono essere assoluti protagonisti covando il sogno di alzare al cielo il titolo iridato a venti anni di distanza ...

MotoGp – Gp di Misano : Initial Italia sponsor ufficiale della 3ª edizione di KiSS Misano 2018 : Initial Italia sponsor ufficiale della 3ª edizione di KiSS Misano 2018 a favore della sostenibilità sociale e ambientale. Dal 7 al 9 settembre 2018, torna il programma di sostenibilità di Misano World Circuit al Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini Initial Italia, leader Italiano nei servizi per l’igiene professionale per bagni e ambienti comuni, conferma la sua attenzione e il suo impegno a favore della ...

Volley – Buona la prima per l’Italia : battuta la Cina nella prima amichevole in vista dei Mondiali 2018 : Verso il Mondiale 2018: l’Italia batte la Cina nella prima gara amichevole In una Kioene Arena sold out con i suoi 4mila spettatori presenti la Nazionale Italiana ha battuto la Cina con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-17, 25-17) nella prima amichevole prima del via della rassegna iridata. Gli uomini di Blengini hanno giocato un bel match, mettendo in mostra una Buona organizzazione di gioco e, pur dando la sensazione di non forzare mai ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 7-9 settembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Atletica leggera. A ospitare l’evento sarà lo Stadio Adriatico di Pescara, si tornerà in pista a un mese di distanza dai disastrosi Europei che hanno visto la nostra Nazionale sprofondare a Berlino e diversi azzurri cercheranno di riscattari puntando ai tricolori in quella che sarà una delle ultime gare della stagione. Di seguito il calendario completo dei ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Sergey Kamenskiy lascia alle proprie spalle la concorrenza croata nella carabina 10 m maschile. Male gli Italiani : nella notte italiana tra il 2 e il 3 settembre si è disputata la seconda giornata dei Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud). nella carabina 10 m maschile il titolo iridato viene conquistato dal russo Sergey Kamenskiy, in un testa a testa incerto fino all’ultimo colpo contro il croato Petar Gorsa (argento). La stessa nazionale slava completa il podio piazzando Miran Maricic sul gradino più basso. Il 30enne russo si trova al ...