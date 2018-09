F1 2018 domina la classifica software italiana Seguono FIFA 18 e Call of Duty | WWII

LIVE Motocross - GP Turchia MXGP 2018 in DIRETTA : Herlings domina nella prima manche davanti a Cairoli ed in gara 2 può già chiudere i conti : Il nove volte campione del mondo azzurro proverà a rimandare il più possibile un verdetto che però sembra impossibile da sovvertire, a causa di un avversario che si è dimostrato semplicemente più ...

Motocross - GP Turchia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina ancora e si avvicina al titolo iridato. Cairoli si difende ed è 2° : Il Mondiale MXGP si sposta in Turchia ma l’esito della gara rimane sempre lo stesso, con Jeffrey Herlings che stravince gara-1 con una facilità disarmante e si procura il primo match point per la conquista del titolo iridato. L’Olandese volante conquista l’undicesima vittoria di manche consecutiva, la 27esima in stagione. Adesso il vantaggio in classifica iridata su Antonio Cairoli sale a +76 ed in gara-2 potrebbe già ...

US Open 2018 : i risultati di venerdì 31 agosto del tabellone femminile. Serena domina il derby Williams - Stephens batte Azarenka : Primi match di terzo turno nel tabellone femminile agli US Open. C’era grande attesa per il derby tra le sorelle Williams, ma la partita ha visto una sola protagonista. Serena ha dominato, superando con un perentorio 6-1 6-2 Venus dopo solo un’ora e tredici minuti di gioco. Una prova di forza schiacciante dell’ex numero uno del mondo, che ora negli ottavi affronterà l’estone Kaia Kanepi che ha superato la svedese ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Linz 2018 : Camden Pulkien trionfa nel singolo maschile - quinto posto per Daniel Grassl. Kostornaia domina dopo lo short : Si è appena conclusa la seconda giornata di gare alla Keine Sorgen EisArena di Linz, in questi giorni teatro della Cup Of Austria, seconda tappa del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. dopo un avvincente free program, la gara del singolo maschile è stata vinta dall’americano Camden Pulkien. Il pattinatore americano si è imposto sugli avversari pattinando un programma pulito, non rischiando nessun salto quadruplo; ...

La Roma presenta la terza maglia 2018/19 : domina la mappa della Capitale : Roma e Nike lanciano la nuova terza divisa per la stagione 2018-19, che sarà indossata dalla squadra questa sera in campionato. L'articolo La Roma presenta la terza maglia 2018/19: domina la mappa della Capitale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diretta/ Us Open 2018 Fognini Millman streaming video e tv : Kvitova e Osaka dominano : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam a Flushing Meadows, Fabio Fognini affronta John Millman. In campo oggi anche Federer, Djokovic e Nishikori(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:37:00 GMT)

Vuelta a España 2018 : Elia Viviani implacabile! Volata dominante - battuti Nizzolo e Sagan! : Volata doveva essere e Volata è stata, nonostante un percorso molto mosso. L’Italia mette la sua firma sulla Vuelta a España 2018 già alla terza tappa, con l’uomo che veste la maglia tricolore: Elia Viviani. Il velocista della Quick-Step Floors si aggiudica allo sprint la frazione da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, dominando negli ultimi 150 metri. Sedicesimo successo in stagione, il primo nella corsa iberica. Il ...

Motocross - GP Bulgaria MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina anche la seconda manche e si avvicina al titolo iridato - Tony Cairoli 2° : Jeffrey Herlings domina anche la seconda manche del GP di Bulgaria 2018 di MXGP, sbarazzandosi della concorrenza con la consueta onnipotenza fisica. Il pilota olandese si è aggiudicato così l’undicesima vittoria di manche consecutiva, la 27esima di una stagione dominata in lungo e in largo e che lo vede in vetta alla classifica iridata con 783 punti, 73 in più rispetto al rivale Antonio Cairoli. Il pilota siciliano ha chiuso in seconda ...

Motocross - GP Bulgaria 2018 : Jeffrey Herlings pronto a dominare - Antonio Cairoli stoico vuol provarci : Jeffrey Herlings ed ancora Jeffrey Herlings. E’ sempre l’Olandese volante a mettersi in mostra in questa stagione della MXGP. La classe regina è il palcoscenico di JH84 e nel 17° round del Mondiale 2018, sul duro tracciato di Sevlievo (Bulgaria), è arrivato un altro successo nella Qualifying Race che sembra essere il preludio ad un altra giornata trionfale per l’orange. L’alfiere della KTM ha una marcia più e lo dimostra ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis domina da pronostico. Fabio Aru e Vincenzo Nibali sulla difensiva - big ravvicinati : Tutto secondo pronostico nella prima tappa della Vuelta a España 2018: Rohan Dennis, grande favorito della vigilia, riesce a dominare sugli otto chilometri inaugurali da percorrere a cronometro. L’australiano della BMC ha sfruttato un percorso davvero favorevole alle proprie caratteristiche per riuscire a sbaragliare la concorrenza, andandosi così a prendere anche la prima Maglia Rossa. Alle sue spalle il polacco Michal Kwiatkowski ed il ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis domina da pronostico. Fabio Aru e Vincenzo Nibali sulla difensiva : Tutto secondo pronostico nella prima tappa della Vuelta a España 2018: Rohan Dennis, grande favorito della vigilia, riesce a dominare sugli otto chilometri inaugurali da percorrere a cronometro. L’australiano della BMC ha sfruttato un percorso davvero favorevole alle proprie caratteristiche per riuscire a sbaragliare la concorrenza, andandosi così a prendere anche la prima Maglia Rossa. Alle sue spalle il polacco Michal Kwiatkowski ed il ...

Vuelta 2018 - prima tappa : la cronometro la domina “da pronostico” Dennis : Vuelta 2018, Rohan Dennis dominante come da pronostico nella cronometro odierna, un po’ attardato Nibali in condizione non ottimale La prima tappa della Vuelta 2018 la vince Rohan Dennis, per la seconda volta consecutivamente. Il ciclista della BMC guadagna la maglia rossa della corsa a tappe spagnola, vincendo la cronometro odierna col tempo di 9:39, solo sei secondi in meno del 2° classificato Kwiatkowksi. De Marchi è il primo ...

Motocross MXGP - GP Bulgaria 2018 : Jeffrey Herlings domina le qualifiche - Tony Cairoli quinto : Jeffrey Herlings prosegue nel suo dominio imperterrito ed è perfetto anche nelle qualifiche del GP di Bulgaria 2018, 17esima tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese, reduce da nove successi consecutivi e sempre più vicino al titolo iridato, si è imposto agevolmente sul tracciato di Sevlievo e domani in gara andrà a caccia ancora di una doppietta per ipotecare definitivamente il Mondiale. Tony Cairoli, attardato di 58 punti in ...

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni ipoteca il titolo continentale! Giorgia Speciale continua a dominare tra le Under 19! : Penultima giornata degli Europei RS:X 2018 di Sopot (Polonia) che si è chiusa con uno straordinario Mattia Camboni in testa alla graduatoria generale con ben 18 punti di vantaggio sull’israeliano Yoav Omer (primo tra gli U21) in vista della decisiva Medal Race di domani. L’azzurro classe 1996 è partito male con un 11° posto nella prima prova odierna ma si è prontamente riscattato con un 4° ed un 2° piazzamento che gli hanno permesso ...