Europa | Italia scippata di quattro poltrone | sorpassata dalla Germania e dalla Francia

Servono consultazioni cittadine sull'Europa anche in Italia : Nel volume "La grande regressione" pubblicato da Feltrinelli, compare, accanto ad altre autorevoli riflessioni sul tempo difficile che stiamo vivendo, una simpatica lettera indirizzata idealmente al Presidente Juncker da parte di David Van Reybrouck che apre così:Caro presidente Juncker, l'Unione europea potrebbe presto giungere al capolinea. I referendum sulla uscita, l'ascesa del populismo, la trasformazione della alleanza ...

SALVINI - "MERCATI? NOI MANTERREMO IMPEGNI CON GLI ITALIANI"/ Ministro - "Pd ascoltava Europa e c'è più debito" : SALVINI, "Mercati? Noi MANTERREMO IMPEGNI con gli italiani". Il leader del Carroccio parla anche della flat tax e sulla sentenza del Tribunale di Genova dice:"Nome della Lega non si tocca".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Microimprese italiane da record : leader in Europa nel dare lavoro : A dimostrazione che in questi due Paesi, a trainare l'economia è la grande e non la piccola impresa ASSE PORTANTE DELL'ECONOMIA ' Le nostre micro aziende segnala il Segretario della CGIA Renato Mason ...

Tria : 'L'Italia non è il malato d'Europa. Lo spread scenderà presto' : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista. L'outlook negativo dell'agenzia Fitch, secondo il ministro, mostra che 'Fitch, proprio come ha fatto Moody's, rinvia il giudizio in ...

Monito di Fitch - ma per ora niente downgrade. Tria : 'Italia non è fragile - non è malato Europa' : Il ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria ne è convinto: lo spread scenderà. Lo ripete in un'intervista a La Repubblica, in cui fa tuttavia anche una importante ammissione : l'Italia subirà un ...

Vi spiego come l'Europa ha tutelato le banche tedesche e ha azzoppato quelle italiane : Pubblichiamo la traduzione dell'articolo di Vladimiro Giacché sulla crisi bancaria italiana uscito sul sito dell' Institute for New Economic Thinking, La tesi è che la crisi bancaria italiana sia il ...

Oettinger : L'Europa fa bene all'Italia Per crescere bisogna essere credibili : Ma i finanziamenti perché un'economia funzioni non vengono dalla Bce; vengono da banche, assicurazioni e altri investitori privati. Per questo è importante essere credibili. Vale per i conti, la ...

Tria : Italia non è il malato d'Europa : 6.57 "L'Italia non è il malato d'Europa", ma senza aiuti dalla Bce "soffrirà". Lo dice il ministro dell'Economia Tria, al Corriere, rassicurando l'Europa sul fatto che il governo porterà avanti le riforme "nell'ambito dell'equilibrio dei conti pubblici", come vuole la Ue. Flat Tax, reddito di cittadinanza, sforamento del 3%? Tria non si sbilancia ma assicura che "il governo ha già una intesa (siglata con Conte, Salvini e Di Maio ndr) sui ...

Tria tra Fitch - Europa e Mercati/ Ultime notizie : “Serve scatto d'orgoglio - Italia rispetta gli impegni” : Tria gela Di Maio: "obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%". Ultime notizie, Brunetta "consiglia": "Situazione grave, il Governo anticipi il Def"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:23:00 GMT)

Calendario Europa League Milan e Lazio : date e partite delle due italiane : Sorride il Milan, mastica amaro la Lazio. Sorti opposte per le due italiane che saranno impegnate, dal prossimo 20 settembre, con l’Europa League 2018-2019. Si sono tenuti ieri a Montecarlo i sorteggi per determinare i gironi della competizione continentale. Di seguito, i gruppi e il Calendario dei rossoneri e dei biancocelesti. Gironi Europa League Milan e Lazio Come anticipato, il Milan ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo ...

Pmi italiane - regine in Europa nell'occupazione : 'Le nostre micro aziende - segnala il Segretario della CGIA Renato Mason - rappresentano l'asse portante dell'economia del nostro Paese e assolvono anche un ruolo sociale importantissimo. Purtroppo, ...

Ora legale o solare - l?Europa vuole abolire il cambio. Juncker : «Ciascun Paese fissi il suo fuso». I costi per l?Italia L'anteprima sul Messaggero Digital : L?ora legale ha uno storico legame con l?economia. Il primo ad aver teorizzato la necessità di spostare le lancette dell?orologio un?ora avanti è stato il...