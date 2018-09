Espulsione per l' aggressore dei poliziotti | lascerà il Paese dopo un' estate di violenze

India - quattro milioni di persone senza cittadinanza : rischio Espulsione di massa. “Discriminazione - un terzo è musulmano” : quattro milioni di persone , nello stato nord-orientale di Assam in India , hanno scoperto di essere “invisibili“. Dopo la pubblicazione dell’aggiornamento del National Register of Citizen – il registro dei cittadini – milioni di famiglie hanno scoperto di esserne escluse, perdendo di fatto la cittadinanza e i diritti a questa legata: rischiano ora l’ espulsione . Stando alla legge India na solo coloro che possono ...

BLOCCA VOLO IN DIRETTA FB PER EVITARE Espulsione RIFUGIATO/ Video : Turkish Airlines potrebbe farle causa : BLOCCA decollo di un aereo in DIRETTA FB per EVITARE rimpatrio di un richiedente asilo afghano: studentessa svedese ed attivista crea scompiglio sul VOLO.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:26:00 GMT)