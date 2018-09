huffingtonpost

: Esistono ancora i mercati? - HuffPostItalia : Esistono ancora i mercati? - mzungu87 : RT @micheleguarino8: ..condivido con vero piacere il pensiero che ha avuto questo fornaio, nonostante tutto esistono ancora le persone di c… - Elisabetta23507 : RT @micheleguarino8: ..condivido con vero piacere il pensiero che ha avuto questo fornaio, nonostante tutto esistono ancora le persone di c… -

(Di lunedì 3 settembre 2018)! Inserendo in Google la parola market escono oltre 2,4 miliardi di citazioni, una testimonianza eloquente del rilievo di questa istituzione. Citati a proposito ed a sproposito quasi fossero una sorta di metro per distinguere cosa va e serve da cosa non va e non serve!"Ce lo chiedono i"... "Cosa diranno i"..."Vediamo che succede sui"... "Ihanno la loro razionalità", tutte espressioni tratte dalla nostra vita quotidiana quasi come un mantra ripetuto all'infinito su qualsiasi argomento.Nell'immaginario collettivo isono impersonali, mettono insieme prezzi e quantità (molto più raramente qualità) e alla fine dovrebbero rappresentare il giudice imparziale di qualsiasi cosa. Imparziale perché impersonale, un modo per realizzare una sorta di razionalità collettiva. Almeno questa era la visione di uno dei ...