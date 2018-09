Equitazione - Mondiali 2018 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020 per salto - dressage e completo : Medaglie in palio e primi pass olimpici per l’Equitazione. I World Equestrian Games 2018 rappresentano un appuntamento di fondamentale importanza per i principali interpreti della disciplina, che avranno non soltanto l’occasione di cimentarsi per la conquista della medaglia d’oro, ma anche l’opportunità di portare a casa la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con quasi due anni di anticipo. Già, perché i ...