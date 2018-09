Eni | attività in Libia procedono

Libia - Eni : le nostre attività nel Paese procedono regolarmente : Eni conferma che allo stato attuale "non c'è personale espatriato presente a Tripoli e che le attività nel Paese al momento procedono regolarmente". E' quanto appreso da un portavoce della compagnia. ...

Libia : Eni - le attività procedono regolarmente : In Libia le attività procedono regolarmente. Lo afferma un portavoce di Eni aggiungendo che 'non c'è personale espatriato presente a Tripoli e che le attività nel paese al momento procedono ...

Nel 2018 il Ministero per i bEni e le attività culturali darà 5 milioni di euro ai circhi : Dopo la fuga dell'elefante in Calabria, riparte il dibattito sui circhi. Con un decreto dello scorso 26 luglio, il Mibac ha pubblicato la lista dei circhi che incassano contributi pubblici, cioè soldi direttamente dalle tasche dei cittadini. Si tratta di 5 milioni di euro che ogni anno servono a finanziare lo spettacolo viaggiante nel nostro Paese.Continua a leggere

Alzheimer - due ore di attività fisica alla settimana per prevEnirlo : L’arma più potente contro l’Alzheimer e altre forme di demenza è l’attività fisica. Ecco i consigli degli esperti e i risultati di un’interessante ricerca. Ridurre in maniera sensibile l’insorgenza di Alzheimer e altre forme di demenza in tarda età è possibile. Tutto ruota intorno al corretto mantenimento del proprio organismo. È necessario praticare regolarmente attività fisica, effettuare una precisa prevenzione ...

Eni ed ENEA in partnership per avvio attività di ricerca congiunte : In particolare, le parti valuteranno tematiche legate all'economia circolare e nuovi modelli economici sostenibili, alla produzione di energia a basse o nulle emissioni di gas serra , tra cui solare ...

Eni ed ENEA in partnership per avvio attività di ricerca congiunte : In particolare, le parti valuteranno tematiche legate all'economia circolare e nuovi modelli economici sostenibili, alla produzione di energia a basse o nulle emissioni di gas serra , tra cui solare ...

Eni ed ENEA in partnership per avvio di attività di ricerca congiunte : In particolare, le parti valuteranno tematiche legate all'economia circolare e nuovi modelli economici sostenibili, alla produzione di energia a basse o nulle emissioni di gas serra , tra cui solare ...

Eni : avviata partnership con Enea per attività di ricerca scientifica e tecnologica : In particolare, le parti valuteranno tematiche legate all'economia circolare e nuovi modelli economici sostenibili, alla produzione di energia a basse o nulle emissioni di gas serra, tra cui solare a ...

Eni ed ENEA avviano partnership per attività di ricerca scientifica e tecnologica congiunte : Eni ed ENEA hanno siglato una partnership per l’avvio di attività di ricerca congiunte nell’ambito di aree tecnologiche e scientifiche strategiche per Eni e di potenziale grande impatto per il Paese come l’economia circolare, le energie alternative e la tutela ambientale. L’intesa (Memorandum of Understanding) tra le parti è stata firmata oggi a Roma presso la sede dell’Agenzia dal Presidente dell’ENEA, Federico Testa, e dall’Amministratore ...