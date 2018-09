Empoli | Antonelli | lesione ai flessori Controlli per Maietta

Antonelli saluta - va all' Empoli : Mando un grosso in bocca al lupo a Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo''.

Milan : Antonelli saluta - va all' Empoli : Mando un grosso in bocca al lupo a Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo''. 11 agosto 2018

