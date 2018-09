Emergenza a Tripoli | il destino della Libia in mano alle milizie

Stato di Emergenza a Tripoli - Salvini : «Escludo interventi militari» : L'ambasciata italiana in Libia «resta aperta. Continuiamo a sostenere l'amata popolazione di Tripoli in questo difficile momento», si legge sul proflio twitter della sede diplomatica italiana...

Libia - stato di Emergenza : Conte e Salvini - "No interventi militari"/ Tripoli - assedio ribelli contro Sarraj : Libia , caos a Tripoli : Sarraj dichiara emergenza : Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Libia nel caos - stato d'Emergenza - ribelli in marcia verso Tripoli. Evacuati alcuni italiani ma l'ambasciata resta aperta : Evacuata l'ambasciata d'Italia a Tripoli: vanno via diplomatici e tecnici, restano solo cinque dipendenti. La Farnesina precisa che la sede resta aperta, ma con una presenza più...