Elisa Isoardi epocale | schiaffo ai rosiconi sulla Rai | chi la va a trovare | proprio lei

Elisa Isoardi preoccupata prima de La prova del cuoco : La prova del cuoco: Elisa Isoardi preoccupata per un suo familiare Dopo dieci anni Elisa Isoardi torna al timone de La prova del cuoco, il cooking show di Raiuno portato al successo da Antonella Clerici che l’ha condotto per ben 18 anni. Allora Elisa Isoardi sostituì la Clerici che era in maternità, ora invece è tutto diverso perchè è lei la padrona di casa. Elisa Isoardi ha una vera e propria passione per la cucina ma è anche una ...

La prova del cuoco con Elisa Isoardi : i cuochi della prima settimana : Elisa Isoardi: svelati gli chef della prima settimana de La prova del cuoco Tutto pronto in casa Rai per la nuova stagione de La prova del cuoco. Dal 10 settembre alle 11.30 Elisa Isoardi, affiancata da Andrea Lo Cicero, sarà al timone del cooking show al posto di Antonella Clerici. Un passaggio di testimone delicato, non visto molto bene da alcuni, ma che la Isoardi sta affrontando con grande entusiasmo rivoluzionando l’intero programma ...

La prova del cuoco : ecco perchè Elisa Isoardi ha scelto Lo Cicero : Elisa Isoardi a La prova del cuoco: Lo Cicero replica alle critiche Lunedì 10 Settembre inizierà alle 11.30 del mattino su Rai Uno la nuovissima edizione de La prova del cuoco. Quest’anno alla guida del programma culinario di Rai Uno non ci sarà, come al solito, Antonella Clerici, bensì Elisa Isoardi. Quest’ultima ha voluto rivoluzionare un po’ il programma, decidendo di far entrare nel cast in pianta stabile il noto ex ...

Elisa Isoardi - la sua Prova del Cuoco rompe con il passato : via tutti gli chef e i volti noti della trasmissione : Elisa Isoardi fa tabula rasa e riparte da zero. La sua Prova del Cuoco non avrà proprio niente a che vedere con quella resa famosa da Antonella Clerici. Sarà proprio un altro programma. I protagonisti storici dello show, infatti, non faranno più parte della squadra proprio per volere della conduttrice di Cuneo che non ha voluto attorno a sé volti riconducibili al passato. Dunque via (come già noto) Anna Moroni, che dovrebbe avere uno spazio a ...

“Ho fatto una promessa ad Antonella Clerici”. Alla vigilia della Prova del cuoco - Elisa Isoardi dice tutto : “Antonella è per me un’amica e una ‘maestra’”. A dirlo, parlando della Clerici con l’Adnkronos, è Elisa Isoardi, neo conduttrice del programma ‘La Prova del cuoco’ in onda dal 10 settembre su Rai Uno. “Ci siamo sentite spesso e continueremo a farlo durante l’anno” ha detto Isoardi. Anzi, aggiunge la compagna del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Elisa Isoardi supersexy sul red carpet del Festival di Venezia : Da settembre la ritroveremo al timone de La prova del cuoco, trasmissione da lei condotta già tra il 2008 e il 2010 e di cui adesso è guida ufficiale dopo la successione definitiva ad Antonella Clerici, ma Elisa Isoardi non s’è fermata al piccolo schermo e ha deciso di prendersi anche il cinema. Per il momento, però, in attesa di rivederla su Rai1 in compagnia di Andrea Lo Cicero e il rinnovato cast della sua vecchia/nuova trasmissione, ...

Festival di Venezia 2018 - da Elisa Isoardi (con spacco vertiginoso) a Daniela Santanchè alla fidanzata di Cr7 : tutti i vip sul red carpet : Il primo red carpet della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha visto sfilare divi di Hollywood e vip nostrani, accorsi in Laguna per la prestigiosa kermesse cinematografica. Trasparenze, scollatura e spacco vertiginoso per Elisa Isoardi, che ha incantato Venezia con un elegante abito turchese. La compagna di Matteo Salvini ha stupito tutti con il suo look, nonostante fosse un po’ impacciata. ...

