Economia | Tria punta a deficit PIL 2019 sotto il 2%

Economia : Pedrollo - Confindustria - a 'la Repubblica' - misure per la crescita o scenderemo in piazza : Roma, 03 set 09:47 - , Agenzia Nova, - In Confindustria sono arrivate parecchie telefonate di colleghi che chiedono di scendere in piazza, ma finora si è cercato un dialogo con... , Res,

Economia : Tria - convinceremo le agenzie di rating con i fatti : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, parlando nel penultimo giorno della sua visita ufficiale in Cina. "Penso che questi giudizi verranno corretti e verranno corretti in senso ...

Economia : Boccia - Confindustria - a 'La Stampa' - usciamo dalla fase elettoralistica e apriamo un confronto serrato : Roma, 31 ago 08:53 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in una intervista a "La Stampa" spiega che non possiamo continuare a pensare che l'Economia... , Res,

Economia - Tria smentisce Di Maio sul superamento del 3% : Luigi Di Maio annuncia: "supereremo il 3% del rapporto deficit/pil" e il ministro dell’Economia è costretto a smentirlo. Botta e risposta a distanza tra il vicepremier nonché ministro dello Sviluppo-Lavoro e il titolare del dicastero di Via XX Settembre Giovanni Tria. Il capo politico del M5s cerca di mettersi alle spalle il caso Diciotti, che vede indagato il ministro dell'Interno, e stamattina aveva dichiarato con grande enfasi che il ...

Il ministro dell’Economia Tria : “Il tetto del 3% criticato pure da chi lo inventò - ma diverso è dire che lo supereremo” : Il rispetto del rapporto deficit Pil al 3% “è stato criticato anche da chi lo ha inventato, ma è molto diverso dal dire che lo supereremo”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, nel corso di una conferenza stampa presso l’ambasciata italiana in Cina, ha commentato le parole del vicepremier M5s Luigi Di Maio. Quest’ultimo infatti, in un’intervista pubblicata oggi su il Fatto Quotidiano, ha dichiarato che vuole ...

La voce della Politica L'industria creativa è in Italia uno dei motori trainanti dell'Economia : ... nel 2017 ha prodotto un valore aggiunto del 2,0%, mentre gli occupati sono 1.520.000, con una crescita dell'1,6%, superiore a quella complessiva dell'economia , +1,1%, . È quanto emerge dal Rapporto ...

Cina-Italia : ministro Economia Tria in visita da oggi nel paese asiatico : La visita in Cina del ministro dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia vuole contribuire a consolidare i rapporti tra i due... Tra gli obiettivi al centro della visita figurano l'...

Boccia (Confindustria) al governo : “Ora siete il sistema”. E consiglia all’esecutivo un corso elementare di Economia : “Mi sembra dalle parole del ministro Di Maio che l’avvocatura di Stato dica che la gara non sia annullabile: si prenda atto, si entri nella negoziazione, si chiudano gli ultimi punti e si parta quanto prima”. Così sulla questione Ilva il presidente dei Confindustria, Vincenzo Boccia. Deve “diventare la grande questione di soluzione industriale italiana, che coniughi occupazione e ambiente. Si faccia quanto prima: sono sei anni, ...

Cina-Italia : ministro Economia Tria dal 27 agosto in visita nel paese asiatico : Roma, 24 ago 11:58 - , Agenzia Nova, - Dal 27 agosto al primo settembre il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, effettuerà in Cina la sua prima visita ufficiale... , Com,

Economia : Boccia - Confindustria - a 'Il Messaggero' - questo governo ci ha deluso : Roma, 13 ago 09:34 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, in vista della messa a punto della manovra trae in una intervista a "Il Messaggero" un primo... , Res,

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia sbugiardato in pubblico : lo scontro totale nel governo : Malgrado la promessa di cambiamento, il battibecco tra i due leader di partito e il ministro dell' Economia ricorda molto da vicino il continuo tira e molla tra Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan, con il primo a promettere bonus a tutti e il secondo incessantemente impegnato a parlare di coperte ...

Rai - Foa bocciato. E ora la parola passa al ministro dell'Economia Tria : Ha fatto sapere che «informerà il Ministero dell'Economia» che, dopo la fine dell'Iri, l'Istituto per la Ricostruzione IndusTriale,, è di fatto l'azionista unico della Rai al 99,9%, una piccola quota ...

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Se la crescita rallenta - il programma di governo non sarà applicato integralmente” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che il programma di governo verrà applicato nel pieno rispetto dei vincoli europei perché’ "è nostra volontà applicare il programma del governo mantenendosi ovviamente entro quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità".Continua a leggere