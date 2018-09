Ebola | rallenta l’epidemia in Congo | ma la vigilanza resta alta

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) Prosegue mal’epidemia diin: si registra un cauto ottimismo sulla possibile fine, anche se la guardia rimane. La situazione viene seguita da vicino dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha censito finora 120 casi e 80 vittime in un mese. “Il trend nei casi suggerisce che le misure di controllo stanno funzionando: il tasso di follow up dei contatti a rischio è migliorato notevolmente, la maggior parte dei pazienti ricoverati nei centri di trattamento ha ricevuto le terapie tempestivamente e le attivita’ di vaccinazione sono state aumentato per raggiungere i contatti di quasi tutti i casi confermati“, ha spiegato l’OMS in una nota. La cautela è necessaria in quanto si temono catene di trasmissione del virus ancora sconosciute, anche perché sono presenti diverse bande armate dove è scoppiata ...