È morta Idina Ferruzzi | vedova di Raul Gardini

huffingtonpost

: RT @Corriere: Morta Idina Ferruzzi, vedova di Raul Gardini: era diventata suora laica - MatteoBilli72 : RT @Corriere: Morta Idina Ferruzzi, vedova di Raul Gardini: era diventata suora laica - Corriere : Morta Idina Ferruzzi, vedova di Raul Gardini: era diventata suora laica -

(Di lunedì 3 settembre 2018) E'nel tardo pomeriggio in un ospedale del ravennate, 82 anni,del managere figlia dell'imprenditore Serafino. La donna soffriva da tempo di problemi di salute. L'anno dopo il suicidio del marito, avvenuto il 23 luglio 1993 a Milano, aveva scelto di diventare carmelitana laica. Le sue apparizioni pubbliche, già rarefatte e concentrate perlopiù in occasione della messa annuale in ricordo del defunto consorte, da qualche anno si erano interrotte. Oltre ai nipoti, lascia i figli Ivan Francesco, Eleonora e Maria Speranza.