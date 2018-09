“È caduta” | ma quando arrivano i soccorsi scoprono l’orrore sulla ragazza Choc in Puglia

caffeinamagazine

: sono stata sul cesso così tanto tempo senza fare niente che mi si è addormentato il ginocchio, ma non me n'ero acco… - fallendxwn : sono stata sul cesso così tanto tempo senza fare niente che mi si è addormentato il ginocchio, ma non me n'ero acco… - GiuseppeLepera5 : Quando fu cacciato e ucciso Gheddafi tanti in Europa e in Italia esultavano per la caduta del regime. Da quel giorn… - Ladyblu8 : RT @dislovebombing: I VERI narcisisti smettono di cercare la vittima quando capiscono che la maschera è caduta e non possono più nutrirsi.… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) In Italia la violenza sulle donne e i femminicidi stanno raggiungendo numeri sempre più allarmanti. Episodi di questo tipo, ahinoi, accadono quotidianamente, ma solo alcuni riescono a venir fuori. L’ultima follia è avvenuta in. Ha sferrato almeno sette coltellate alla fidanzata di 27 anni. Quindi, dopo averla lasciata in una pozza di sangue, ha chiamato idicendo che la giovane era “. Un ragazzo di 30 anni di Morciano di Leuca, provincia di Lecce – di nome Giorgio V. – è stato arrestato per tentativo di omicidio. Stando alle ricostruzioni, i fatti sono avvenuti intorno alle 23: il motivo scatenante della violenza sarebbe stata la gelosia del 30enne nei confronti della fidanzata. Uno dei motivi più frequenti in situazioni di questo tipo. I due avrebbero cominciato a litigare e ad un certo punto la situazione è degenerata. ( dopo la ...