Due ragazzine stuprate dal branco a Como | il gip scarcera i tre fermati

(Di lunedì 3 settembre 2018) Tuttiti i tre giovani (un italiano e due stranieri) accusati di aver stuprato indue turiste minorenni a Menaggio, sul lago di. I tre restano indagati per violenza sessuale di gruppo, ma il gip del tribunale di, Carlo Cecchetti, non ha convalidato i fermi dei tre giovani e ne ha disposto il rilascio. Il pm di, Nicola Piacente, ora promette "ulteriori approfondimenti investigativi" e ricorda che la decisione del giudice non è "equiparabile ad una pronuncia di assoluzione".La violenza sarebbe avvenuta nella prima settimana di agosto a Menaggio, località turistica sul lago di. Le vittime sono dueitaliane di 17 anni in vacanza. Per gli abusi erano statitre giovani: un 22enne valtellinese, Nicholas Pedrotti, e due stranieri in regola. Una quarta persona, di origini moldave, è ricercata.