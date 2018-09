Due arresti per droga a Modica | cocaina sopra lo scaldabagno

Droga a Modica : Due arresti della Polizia di Stato : Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Modica hanno arreStato due persone per spaccio di Droga. I dettagli in conferenza stampa

SPACCIAVANO VINO AUCHAN PER BORDEAUX DI QUALITÀ/ Ultime notizie Torino : Due arresti - si cerca una donna : SPACCIAVANO VINO del supermercato per BORDEAUX di alta QUALITÀ. Ultime notizie Torino: due arresti per truffa ma si cerca un terzo complice, una donna(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:52:00 GMT)

Ferrara. Guerra tra bande nigeriane : Due arresti : Sono stati arrestati i due nigeriani accusati di avere colpito alla testa un connazionale di 26 anni con un machete.

Aggressione sessuale e rapina in un parco : Due arresti a Carpi - : Due uomini di origine tunisina sono stati fermati dai carabinieri perché accusati aver molestato sessualmente e poi picchiato e rapinato una connazionale di 41 anni, prima di fuggire. Le forze dell'...

Aggressione sessuale e rapina in un parco : Due arresti a Carpi : Aggressione sessuale e rapina in un parco: due arresti a Carpi Due uomini di origine tunisina sono stati fermati dai carabinieri perché accusati aver molestato sessualmente e poi picchiato e rapinato una connazionale di 41 anni, prima di fuggire. Le forze dell'ordine li hanno rintracciati nelle proprie ...

Parma - picchiano e violentano 21enne : Due arresti : Due uomini, un cittadino italiano e un cittadino nigeriano, sono finiti in carcere a Parma con la pesante accusa di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate ai danni di una ragazza di 21 anni.La denuncia era partita dal pronto soccorso che aveva ricevuto la giovanissima subito dopo le violenze. Era stata la 21enne a raccontare di essere stata picchiata selvaggiamente e violentata da due sconosciuti e oggi, a pochi giorni di distanza, gli ...

“Un branco!”. Violenza di gruppo su Due minorenni in vacanza : tre arresti. Sono tutti giovanissimi : Da ieri pomeriggio non si pensa ad altro se non alla tortura e barbaria che Federico Pesci, noto imprenditore di Parma, ha fatto vivere a una giovane di 21 anni. Secondo quanto ricostruito, il 18 luglio il 46enne parmigiano, Federico Pesci, ha contattato tramite alcuni messaggi su Facebook la ragazza, promettendole regali e invitandola a uscire per una serata di divertimento: un giro sulla sua moto, un aperitivo, ‘poi ti mostro il mio ...

COMO - VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO SU Due MINORI : 3 ARRESTI/ Ultime notizie - Menaggio : si cerca un quarto uomo : COMO, VIOLENZA SESSUALE di GRUPPO su due MINORI: 3 ARRESTI. Indagini in corso nel massimo riserbo: secondo gli inquirenti avevano intenzione di scappare.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 00:37:00 GMT)

Como - violenza sessuale di gruppo su Due minori : 3 arresti/ Ultime notizie - Menaggio : “volevano scappare” : Como, violenza sessuale di gruppo su due minori: 3 arresti. Indagini in corso nel massimo riserbo: secondo gli inquirenti avevano intenzione di scappare.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:38:00 GMT)

PARMA - 21ENNE PICCHIATA E VIOLENTATA : Due ARRESTI/ Ultime notizie : in carcere noto imprenditore locale : PARMA, 21ENNE PICCHIATA e VIOLENTATA: due ARRESTI. Ultime notizie: un italiano e uno spacciatore nigeriano sono stati fermati dalla polizia con gravissime accuse(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:13:00 GMT)

Scoperta piantagione di marijuana : Due arresti sui Monti Lattari : Una piantagione di marijuana e tre persone arrestate: è il bilancio dell'operazione dei carabinieri del Comando di Foggia che hanno scoperto, nelle campagne di Cerignola, in contrada Giardino, oltre 7.

Parma - violenza sessuale : Due arresti : 12.45 La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano e un nigeriano accusati di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate in danno di una 21enne. L'attività investigativa della Squadra Mobile di Parma, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha preso avvio da una segnalazione del Pronto Soccorso dove la giovane era andata, dopo le violenze subite e da cui era stata dimessa con 45 giorni di ...

Parma - picchiata e violentata una 21enne : Due arresti : Ci sono due arresti per una 21enne picchiata e stuprata a Parma. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano e un nigeriano accusati di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate nei confronti della ragazza. Dopo le violenze, la 21enne è andata in ospedale per farsi curare ed assistere. Proprio dalla segnalazione del Pronto Soccorso sono partite le indagini della squadra Mobile di ...

Violentata una 21enne a Parma : Due arresti : La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano e un nigeriano accusati di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate ai danni di una 21enne. L'attività investigativa della Squadra Mobile di Parma, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha preso avvio da una segnalazione del Pronto Soccorso dove la giovane era andata dopo le violenze subite, e da cui era stata dimessa con 45 ...