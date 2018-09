“Dov’è Romina?” Al Bano | tremenda giornata per il cantante Fan sotto choc

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 settembre 2018) AlCarrisi nella bufera. Ilsalentino è stato al centro di un’accesa polemica dopo essersi esibito, domenica 2 settembre 2018, nell’inno di Mameli durante il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Una gara attesissima che, però, è finita nel peggiore dei modi: Alha cantato l’inno prima che i semafori rossi si spegnessero e iniziasse la gara. E, se per la Ferrari è stata una domenica da dimenticare (dopo la pole ottenuta nelladi sabato, sia Vettel che Raikonen hanno disputato una gara), anche per Alnon è stata certo unada ricordare. Anzi. Alla fine il Gran Premio d’Italia lo ha vinto Hamilton, Kimi al secondo posto mentre l’altro ferrarista quarto. E Al? Ha letteralmente “sconvolto” il popolo del web. Il motivo? L’arrangiamento da lui creato per l’inno di Mameli. Un arrangiamento che ha diviso il web a metà. Alcuni lo hanno apprezzato, altri non lo hanno apprezzato neanche un po’. Per questo hanno pesantemente criticato l’ex marito di Romina Power.Un utente su Twitter è rimasto colpito dalla performance di Carrisi, ma, nello stesso tempo, ha rimpianto l’assenza di Romina Power. Alcuni hanno utilizzato un linguaggio un po’ meno gentile commentando l’esibizione in questi termini: “Sangue dalle orecchie #al; Come rovinare l inno più bello del mondo”. Ma non è tutto… Povero Al, chissà come avrà reagito leggendo tanta crudeltà…