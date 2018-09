Dimagrire modificando gli orari di colazione e cena? Ecco come

newsinforma

(Di lunedì 3 settembre 2018) Un nuovo studio britannico dice checon l’orologio è possibile,gliin cui si consumano. Più che, lo studio dimostra che la modifica aumenta la riduzione del grasso corporeo. A riferirlo, è il Journal of Nutritional Sciences, che spiega anche in cosa consiste questa modificaa.con l’orologio,cosa fare perpiù in fretta: il Journal of Nutritional Sciences spiega che posticipando l’ora delladi 90 minuti, e allo stesso tempo anticipando l’ora dellasempre di 90 minuti, anche senza alterare la normale alimentazione, in dieci settimane si perde il doppio del grasso corporeo rispetto a chi non lo fa. N altre parole, restringere il tempo in cui si mangia durante il giorno, comporta anche una riduzione complessiva del cibo consumato. Al momento, lo studio ha ...