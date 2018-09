DICIOTTI | LEGA TEME ACCERCHIAMENTO GIUDIZIARIO SU SALVINI Guardia Costiera

DICIOTTI - Lega teme “accerchiamento” giudiziario su Salvini/ Ultime notizie : M5s attende nuovi sviluppi : Matteo Salvini indagato sul caso Diciotti: rischia 30 anni di carcere, si aggiunge sequestro di coartazione. Tutti i dubbi dei pm di Palermo sulle indagini di Patronaggio(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:32:00 GMT)

Salvini : il nome della Lega non si tocca. E sulla DICIOTTI : lo rifarei - : Il vicepremier ha parlato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, affermando inoltre che il vincolo del 3% sarà sfiorato ma non superato. Ed è tornato sulla questione delle concessioni: saranno ...

Salvini : 'Il nome della Lega non si tocca. Sulla DICIOTTI rifarei tutto' : 'No non sto pensando a un nuovo partito. La Lega c'è e ci sarà con i soldi o senza soldi con condanne o senza condanne perché la Lega è il popolo'. Così Matteo Salvini alla Festa della Lega di Alzano ...

M5s - Di Battista anti-Salvini : "Siamo diversi dalla Lega"/ "Caso DICIOTTI? Si atteggia - ma non rischia nulla" : M5s, Di Battista anti-Salvini: "Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla". Le ultime notizie sull'ex parlamentare.

M5s - Di Battista anti-Salvini : “Siamo diversi dalla Lega”/ “Caso DICIOTTI? Si atteggia - ma non rischia nulla” : M5s, Di Battista anti-Salvini: “Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla”. Le ultime notizie sull'ex parlamentare: si parla di un ritorno ma...(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:48:00 GMT)

Accuse contro Salvini : procure divise su caso DICIOTTI/ Ultime notizie : sfuma ipotesi arresto illegale? : Diciotti, nuove Accuse per Salvini in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:50:00 GMT)

DICIOTTI - Commissione UE : "Albania? Serve consenso dei migranti"/ Ultime notizie - atto illegale : Diciotti, Commissione Ue “Albania? Serve il consenso dei migranti”. Ultime notizie, l’Europa blocca il patto del ministro dell'Interno Matteo Salvini con i vicini di casa(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:23:00 GMT)

DICIOTTI - prima di sbarcare due migranti sono scappati. Il legale : "Restao in Italia" : Ora che i 150 immigrati che erano a bordo della nave Diciotti sono sbarcati nel porto di Catania devono essere redistribuiti fra Chiesa italiana, Irlanda e Albania.Ma in queste ore, quello che sembrava essere un mistero su due di loro è stato svelato. Come avevamo scritto due giorni fa, prima dello sbarco della nave Diciotti, sembrava che due eritrei si fossero calati dall'imbaracazione con alcune funi e fossero scappati. Non c'erano conferme, ...

Migranti - don Mazzi al presidente della Cei : "Vai davanti alla DICIOTTI e fatti legare" : Il fondatore della comunità Exodus: "Una bella disobbedienza civile qualificherebbe la Chiesa di Francesco"

DICIOTTI - ministro Moavero : “Pagare i contributi all’Europa è un dovere legale dei membri dell’Ue” : “Stiamo lavorando sopratutto per trovare una sintonia sulla questione che riguarda la gestione dei flussi migratori” ed è “fondamentale che che riusciamo a comprenderci per stabilire un clima di condivisione. Non trovare l’accordo su questo per l’Europa e’ molto triste”. Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, a Rimini per il Meeting dell’amicizia. Quanto alle parole del vicepremier ...

Dalla DICIOTTI ai conti della Lega E' urgente riformare la Giustizia : Le procure d’Italia hanno iniziato la danza intorno a Salvini; la procura di Agrigento ha aizzato tutte le procure d’Italia a indagare Salvini per la questione del mancato sbarco della nave Diciotti. Qualche giorno fa gli strali Segui su affaritaliani.it

DICIOTTI - il deputato della Lega ai magistrati : “Se toccate Salvini veniamo a prendervi sotto casa” : Un messaggio intimidatorio chiaramente rivolto ai magistrati: “Se toccate Salvini, vi veniamo a prendere“. È una vera e propria minaccia quella postata su facebook da Giuseppe Bellachioma, deputato e segretario della Lega in Abruzzo. Condividendo un messaggio di Matteo Salvini sull’indagine contro ignoti per sequestro di persona aperta dalla procura di Agrigento sulla vicenda dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti, ...

Salvini : «Sulla DICIOTTI tutti illegali». Di Maio : «Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i fondi» : Polemiche sulle condizioni di salute delle persone arrivate al porto di Catania sulla nave della guardia costiera italiana: «Sono denutriti e in condizioni di grande deprivazione»

Nave DICIOTTI - Tuona Salvini : “Rimangono A bordo tutti immigrati illegali”. : Nave Diciotti, Tuona Salvini Salvini: “Rimangono A bordo tutti immigrati illegali”. Matteo Salvini non cede di un millimetro. “Il mio obiettivo… L'articolo Nave Diciotti, Tuona Salvini: “Rimangono A bordo tutti immigrati illegali”. proviene da Essere-Informati.it.