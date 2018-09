Diario | trovate centinaia di palestre abbandonate

romadailynews

(Di lunedì 3 settembre 2018) Roma – “Al termine di una ricognizione in tutti i Municipi, abbiamo scoperto un centinaio discolastiche ‘dimenticate’. I centri sportivi municipali che potrebbero essere attivati a Roma sono 534 ma il 20% di questo patrimonio e’ rimasto fino ad oggi in mano ai dirigenti scolastici”. Cosi’ su facebook Angelo, presidente della commissione capilolina Sport. “Nessuno ne ha mai chiesto spiegazioni (forse nessuno se ne era accorto?), fino ad oggi. Ne ho trasmesso poco fa l’elenco puntuale al direttore generale del Miur con l’obiettivo di assegnarle alle Asd e, di conseguenza, aprirle alla cittadinanza- conclude- Al costo di zero euro, grazie ‘soltanto’ ad un lavoro approfondito e attento, i romani sanno oggi di avere a disposizione centoin piu'”. L'articolo...