Di Maio | terremo in ordine i conti ma al centro ci sono i cittadini

Terremoto : Di Maio visita la zona rossa di Accumoli : Il vicepremier Luigi Di Maio, accompagnato dal sindaco di Accumoli Stefano Petrucci, al termine della funzione religiosa in ricordo delle vittime, si è recato in visita nella zona rossa del comune epicentro del Terremoto del 24 agosto 2016. L'articolo Terremoto: Di Maio visita la zona rossa di Accumoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Maio a Ischia : "Qui terremotati di serie C" : "I cittadini e i terremotati di Ischia sono stati trattati come cittadini e terremotati di serie C... ''. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, oggi in visita a Ischia ad un anno dal terremoto. ''...

Terremoto Ischia : Di Maio - ora avete governo amico : "Oggi sono a Ischia per l'anniversario del Terremoto. Per un anno lo Stato non ha fatto nulla e ha trattato gli ischitani come dei terremotati di serie b. Non sarà piu' cosi'. Adesso i cittadini hanno un governo amico, un governo che vuole bene a quest'isola e ai suoi abitanti. Non saranno più lasciati soli!" Lo scrive il vicepremier M5s, Luigi Di Maio, su Facebook. "E chi ha ancora ...

Di Maio : manterremo in regola i conti : 11.12 Di Maio: manterremo in regola i conti "Condivido pienamente il pensiero del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non siamo un governo che vuole mandare fuori giri i conti pubblici,non vogliamo danneggiarli,siamo quelli che dicono diminuiamo il debito pubblico facendo investimenti". Così ...

