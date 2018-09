Anche Salvini corregge Di Maio : "vincolo 3%? Non lo supereremo - ma benessere dei cittadini prima di tutto" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco del Berghem Fest di Alzano Lombardo spiega che il benessere dei cittadini viene prima di tutto ecco perché il vincolo del 3% del rapporto deficit-pil "lo sfioreremo dolcemente, come i leghisti sanno fare, senza superarlo. Cercheremo di rispettare tutti i vincoli imposti dall'Europa, ma prima viene il benessere dei cittadini italiani". Il ministro e vice presidente del consiglio corregge così ...

Per Di Maio i cittadini vengono prima delle agenzie di rating : Roma, 3 set., askanews, - 'Vorrei che quel report di Fitch venisse letto attentamente, perché contiene giudizi sulla coesione della maggioranza e mette in guardia dalla legge di bilancio. Ora siamo a ...

Di Maio : "Fitch? tra le agenzie di rating e i cittadini - scegliamo sempre gli italiani" : Luigi Di Maio ha commentato il giudizio di Fitch sull'Italia con outlook negativo intervistato alla festa del Fatto Quotidiano. "L'agenzia di rating ha tutto il diritto di fare i suoi report. Noi ...

Di Maio : 'Sarà un autunno caldissimo - cittadini ci stiano vicino' : Roma, 26 ago., askanews, - 'Inizia un autunno caldissimo non caldo'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in una intervista a Sky tg24. Di Maio ha ricordato i provevdimenti su cui il governo è al ...

TERREMOTO AMATRICE : 2 ANNI FA SISMA IN CENTRO ITALIA/ Ultime notizie : Di Maio "staremo tra i cittadini” : TERREMOTO AMATRICE, fiaccole nella notte a due ANNI di distanza. Ultime notizie, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il ministro del lavoro Luigi Di Maio, presenti(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:01:00 GMT)

Amatrice - Di Maio : “I cittadini chiedono un rapporto con il Governo. Creeremo una struttura per le emergenze” : Il vicepremier Luigi Di Maio si è recato in visita ad Amatrice dove ha preso parte alla messa in ricordo delle vittime del sisma del 24 agosto 2016. “I cittadini chiedono, prima di tutto, un costante rapporto con il governo che non si può avere attraverso un commissario, quindi il nostro primo impegno è stare tra di loro, seriamente, parlare con loro costantemente, non solo con i sindaci, che sono il primo baluardo sul territorio, con un ...

Ilva - il sindaco di Taranto contro Di Maio : "Irrazionalità e disprezzo per i cittadini" : Melucci contro il vicepremier: Se vuole chiudere lo stabilimento, si accomodi. Sarà sempre suo e del suo governo l'onere di gestire bonifiche miliardarie e decine di migliaia di disoccupati"

Sisma Ischia - Di Maio : cittadini serie C : 19.25 "I cittadini di Ischia sono stati trattati come terremotati di serie C". Lo ha detto il vicepremier Di Maio parlando al Consiglio comunale di Casamicciola (Napoli) convocato in occasione del primo anniversario del terremoto registrato lo scorso anno nell'isola verde. "Lavoreremo con il buonsenso. Non faccio "promesse sui tempi,ma gli ischitani avranno un governo amico. Se serve faremo anche un decreto per Ischia per accelerare tutte le ...

Decreto dignità è legge - ok del Senato con 155 sì. Di Maio : 'Cittadini 1 - sistema 0' : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. 'È stato approvato dopo decine di anni il primo Decreto ...

Ilva - Sindaco di Taranto Melucci invita Di Maio a confronto con cittadini e istituzioni : Teleborsa, - E' stallo sulla trattativa che riguarda l'Ilva . Finora solo fumate nere al Ministero dello Sviluppo Economico guidato da Luigi Di Maio che considera le proposte presentate da ...

Vitalizi - Camera approva il taglio/ Fico : “Politica più vicina ai cittadini” - Di Maio : “60 anni di attesa" : Vitalizi, Camera approva il taglio. Il presidente della Camera, Roberto Fico: “Politica vicina ai cittadini”. Felice anche il leader stellato Di Maio: “60 anni di attesa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 08:36:00 GMT)

La Camera approva il taglio dei vitalizi. Di Maio : giorno importantissimo per tutti i cittadini : Ok della Camera al taglio dei vitalizi. L’ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. ...

Migranti : Di Maio - premio a cittadini Lampedusa ma stop a egoismi : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘I cittadini italiani, quelli di Lampedusa per esempio, meriterebbero un premio per la pazienza e la solidarietà dimostrata in tutti questi anni. Ma ci teniamo a dire agli altri paesi: è finita l’epoca in cui ci sobbarchiamo il peso dei loro egoismi e ipocrisie” . Così il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, dal palco della conferenza dei servizi della Cisl ...

BEPPE GRILLO “SENATO DEI CITTADINI ESTRATTO A SORTE”/ M5S - sfiduciato Di Maio? Spopola selfie con Raggi e Fico : BEPPE GRILLO lancia l'idea: “SENATO dei CITTADINI, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:29:00 GMT)