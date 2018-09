: Le promesse da mantenere, i soldi che non ci sono, i capitali che fuggono, l’#Europa sul piede di guerra: non è nem… - Linkiesta : Le promesse da mantenere, i soldi che non ci sono, i capitali che fuggono, l’#Europa sul piede di guerra: non è nem… - savinotr : Di Maio è convinto che le agenzie di rating gli vogliono fare la guerra. Assolutamente assurdo - Antonio35131744 : RT @LaGazzettaWeb: Di Maio: «Dichiariamo guerra al lavoro nero con l'aiuto dei Forestali» -

Un piano triennale che metta insieme prevenzione e repressione, che rinforzi e renda strutturali i centri per l'impiego e crei i presupposti per un rilancio del trasporto locale nelle aree interessate. Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di, sintetizza l'esito del vertice contro ilsvoltosi oggi a Foggia. Un vertice che sarà riconvocato presto per mettere a punto "gli step intermedi" con cui raggiungere già nel breve periodo un primo risultato.(Di lunedì 3 settembre 2018)