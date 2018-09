Di Maio | conti pubblici in ordine è un obiettivo | ma secondario

Di Maio : terremo in ordine i conti ma al centro ci sono i cittadini : L'Italia terrà i conti in ordine ma 'al centro ci sono i cittadini'. Lo ha ribadito il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a 'Presa diretta', su Raitre. 'Il nostro obiettivo è quello di tenere i conti ...

Salvini-Orban - la sfida di Macron : «Sono il vostro nemico». L'Ue avverte sui conti - l'ira di Di Maio : ... Macron accetta di radicalizzare lo scontro con i leader sovranisti, nella speranza di conquistare nuovi alleati e magari provocare una nuova ricomposizione politica stavolta a livello europeo, per ...

Il segretario del Pd Maurizio Martina ai cancelli dell'Ilva. I dem preparano l'esposto alla Corte dei Conti contro Di Maio per danno erariale : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, è stato questa mattina ai cancelli dell'Ilva di Taranto prima dell'inizio del turno delle 6. Martina ha partecipato al volantinaggio promosso dal Pd tarantino e ha incontrato li operai."Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell'azienda meritano risposte serie e non propaganda. In questi anni noi abbiamo garantito la Continuità produttiva salvaguardando i posti di ...

Autostrade - Di Maio : “Ministri coinvolti nella concessione paghino. Denunciati a Corte dei Conti se c’è danno erariale” : “Chi ha sbagliato pagherà”. Il giorno dopo la pubblicazione dei documenti, finora secretati, della concessione ad Autostrade, il vicepremier Luigi Di Maio attacca i ministri “che hanno autorizzato questa follia“. Riferendosi al rendimento garantito al 7% emerso dagli allegati resi pubblici, il ministro dello Sviluppo Economico annuncia che “se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l’ha annullata ...

Genova - si continua a scavare : 39 vittime. Di Maio e Salvini : via la concessione ad Autostrade : Si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime del disastro di Genova, dove ieri mattina è crollato un vasto tratto del ponte Morandi, un viadotto dell’autostrada A10 che attraversa la città. Secondo i dati forniti dalla prefettura, i morti finora accertati sono 39, di cui cinque non ancora identificati. Il ministro Tria annuncia un grande piano di investimenti pubblici in infrastrutture, a cui il governo sta già ...

Palazzo Chigi - vertice Def-Legge Bilancio/ Riunione Conte-Tria-Salvini-Di Maio : "conti ok e riduzione debito" : vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, Riunione su Def e Legge di Bilancio. 'Conti stabili e riduzione debito'.

Bekaert - Di Maio agli operai in presidio : “Stato è con voi. Lavoriamo per trovare investitori e continuare occupazione” : “Non vogliamo spegnere i riflettori e l’attenzione su questa fabbrica, non condivido assolutamente l’atteggiamento della proprietà. Stiamo lavorando notte e giorno a un piano di industrializzazione, per trovare investitori e per continuare l’occupazione dei lavoratori. Anche il presidio e le azioni che state facendo servono a muovere l’attenzione di Bekaert, lo Stato è con voi”. Lo ha detto il vicepremier e ...

Conti pubblici : Di Maio - pareggio di bilancio in futuro va superato : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Siamo l’unico paese che ha all’interno della propria Costituzione ha il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. Adesso, aggiunge, “non ci siamo messi al lavoro su questo perché dal punto di vista costituzionale ...

MANOVRA & GOVERNO/ I conti che fanno saltare il patto Salvini-Di Maio : Lega e M5s hanno però linee contrapposte che faranno saltare il banco.. Oggi ci sarà un nuovo vertice per la messa a punto della Legge di bilancio.

Di Maio : "Sconti su costo lavoro per contratti a tempo indeterminato" : ''Nella legge di bilancio vogliamo dare maggiori agevolazioni agli imprenditori sul contratto a tempo indeterminato, abbassando il costo del lavoro e facendo di quello il contratto normale''. Lo ...

Sull'Ilva lo stallo continua - Di Maio : "ArcelorMittal batta un colpo" : Il ministro del Lavoro dopo il tavolo al Mise: "Piano industriale non soddisfacente. Non ha senso rivederci se non cambia...

Manovra - Di Maio e Salvini : i conti tornano : I vice premier provano a rassicurare Bruxelles e i mercati . 'Da spending review e riorganizzazione della spesa pubblica arriveranno i soldi per reddito di cittadinanza e flat tax. Ma la soglia ...