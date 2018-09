Di Maio assicura | “Il nostro obiettivo è tenere i conti in ordine”

Di Maio : "Lega? Ci diciamo se non siamo d'accordo" | E rassicura sul reddito di cittadinanza : parte nel 2019 : Il ministro dello Sviluppo economico: "Secondo noi Tap è un gasdotto non utile mentre il Carroccio dice che si deve fare. Troveremo una soluzione"

Pensioni - Di Maio rassicura : ‘Legge di bilancio coraggiosa’ : Luigi Di Maio, intervistato da Sky Tg24, è tornato a parlare ed ha chiesto supporto ai propri cittadini elettori per l’autunno caldissimo che verra'. La legge di bilancio - ha assicurato - sara' coraggiosa e avra' al suo interno misure su flat tax, reddito di cittadinanza e riforma delle Pensioni [VIDEO], ma bisognera' vedere anche cosa concedera' l’Europa in termini di flessibilita'. La lotta, fa sapere Di Maio, è contro i poteri forti che ...

Di Maio tocca il tabù del 3%. Tria rassicura - ma mercati nervosi : Ecco perchè il ministro dell'Economia si dice sicuro che non si supererà il 3% di deficit/Pil: il rispetto di questo rapporto - ricorda - è stato criticato anche da chi lo ha inventato 'ma questo è ...

ALLARME SPREAD - VERTICE D’URGENZA PALAZZO CHIGI/ Call Conte-Salvini-Di Maio-Tria : Governo rassicura i mercati : VERTICE a PALAZZO CHIGI tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, riunione su Def e Legge di Bilancio. "Conti stabili e riduzione del debito": la reazione dei mercati è buona(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:35:00 GMT)

Di Maio-Erdogan. Rassicurazioni da entrambi - ma niente da fare per BTP e lira turca : ... secondo cui " se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non siamo ricattabili" viene associata ai deliri di Erdogan, che parla di complotti contro l'economia del suo paese, ...

Di Maio rassicura i Comuni : 'Nessun taglio ai fondi per le periferie' - : ... 'A fine anno incentivi per assunzioni sopra i 35 anni' 9 agosto 2018 Nessun commento Palermo, bloccata nave con 20 tonnellate di hashish 9 agosto 2018 Nessun commento Dl dignita', quando la politica ...

Di Maio e Salvini assicurano : no aumento IVA - niente addio a 80 euro : Teleborsa, - Il Governo non ha alcuna intenzione di abolire il bonus Renzi, ne' di far scattare la clausola di aumento dell'IVA . Non si sono fatte attendere le precisazioni di Matteo Salvini e Luigi ...

Di Maio assicura : Nessun contrasto con Tria : Teleborsa, - "Nessun contrasto con Tria". A parlare il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio su La7. Quando Tria è stato scelto ha spiegato "abbiamo detto al ministro che il ...

Marchionne - Di Maio : “Miserabili attacchi di una certa sinistra”. Poi rassicura i mercati : “Investiremo su automotive” : “Magari con Sergio Marchionne non siamo andati d’accordo in questi anni quasi su nulla, ma vedere una certa sinistra che quando era potente gli ha permesso di fare ciò che voleva, mentre adesso che è su un letto di ospedale lo attacca, è veramente miserabile”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine di un incontro con gli ambasciatori del G20. In merito al calo dei titoli ...