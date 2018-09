Detto Fatto | dal 10 settembre Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci su Rai 2 | tutte le novità

Detto Fatto - Giovanni Ciacci a Blogo : "Il 10 settembre canterò Tocalo Tocalo - la canzone di Malgioglio. Il segreto del programma? Leggerezza e tanta ironia" : Giovanni Ciacci è il volto di Detto Fatto presente fin dalla primissima puntata del programma. Quest'anno, accanto a lui, come padrona di casa, non ci sarà più Caterina Balivo (in onda, invece, su Rai Uno) bensì Bianca Guaccero, nuovo volto della trasmissione. A margine della conferenza stampa, abbiamo incontrato Giovanni Ciacci che ci ha anticipato alcuni piccoli spoiler sulle puntate che andranno in onda. A partire dalla sua interpretazione di ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero a Blogo : "Un colpo di fulmine per il programma fin da subito - il sogno di quando era piccola che diventa realtà" : Bianca Guaccero sarà la nuova padrona di casa di Detto Fatto, il programma in onda dal 10 settembre 2018, su Rai 2, dalle 14. Sarà lei il volto del programma, dopo le precedenti edizioni presentate da Caterina Balivo. Un conto alla rovescia che vive in un mix di emozioni e felicità, come lei stessa ci racconta:prosegui la letturaDetto Fatto, Bianca Guaccero a Blogo: "Un colpo di fulmine per il programma fin da subito, il sogno di quando era ...

Guaccero - a Detto Fatto da mamma single : MILANO, 3 SET - "Questo è un momento di grande cambiamento nella mia vita, ci sono la gioia e la curiosità di misurarmi con qualcosa di nuovo, l'orgoglio di entrare nelle case degli italiani, ma la ...

Detto Fatto : anche Jo Squillo e Filippo Nardi tra i nuovi tutor : Jo Squillo Se Elisa Isoardi ha Fatto tabula rasa del cast de La Prova del Cuoco, per il nuovo Detto Fatto di Bianca Guaccero, chiamata a sostituire Caterina Balivo, la scelta è stata quella di affiancare, ai tutor consolidati, nuove ed interessanti new entry. Detto Fatto 2018/2019: i nuovi tutor Il nuovo ingresso di maggiore impatto è quello di Jo Squillo. L’imprevedibile cantante degli anni 80 entra nella squadra di Detto Fatto in ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero si confessa : "Io mamma single ... felice" : Nella conferenza stampa della trasmissione in partenza, la neo conduttrice si è sbilanciata: per lei Detto Fatto rappresenta...

'Detto Fatto' - Bianca Guaccero è pronta al debutto : È Bianca Guaccero la nuova padrona di casa di 'Detto Fatto', il programma del pomeriggio di Rai2 che torna, con la settima edizione, da lunedì 10 settembre alle 14. Confermato, al fianco della ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero con Ciacci : “Pronta a mettermi in gioco” : Giovanni Ciacci e Bianca Guaccero pronti per Detto Fatto Detto Fatto torna da lunedì 10 settembre per una nuova stagione ricca di novità. Al fianco della nuova conduttrice Bianca Guaccero si alterneranno i tutor storici e new-entry. Le puntate saranno caratterizzate da sorprese pronte dietro l’angolo e ci sarà Giovanni Ciacci. Questa mattina nello Studio M1 si è svolta la conferenza stampa per la presentazione della settima edizione di ...

Detto Fatto 2018-2019 - Conferenza stampa | Tutte le dichiarazioni : 12.44. La Conferenza stampa termina qua.12.41. Ciacci: "Bianca non canta e non balla, ci sarà una soubrette sola quest'anno e sarò io" ironizza. Ci sarà anche una rubrica nuova, "Che Ciacci che fa". Fabiano: "E' un programma che ha il pubblico femminile a suo cuore ma anche strizzando l'occhio ai maschietti". Bianca: "Ci sono tantissimi uomini che lo guardano, gli insospettabili!" ride Bianca. Fabiano: "Il 30% del pubblico è composto da uomini, ...

Detto Fatto 2018-2019 - Conferenza stampa in diretta : 12.08. Inizia la Conferenza stampa. Andrea Fabiano: "Il calcio d'inizio della stagione di Rai 2. Detto Fatto è un esempio della tenacia del lavoro che paga, un programma nato più di 5 anni fa e col tempo necessario per ogni nuova avventura, ha trovato la sua strada di successo. E' un patrimonio di questa rete, di identità, ha dato una nuova luce al pomeriggio della rete. Coniuga l'utilità e l'obiettivo di lasciare qualcosa al pubblico e la ...

Giovanni Ciacci - esperto di stile di Detto Fatto - ha stroncato senza mezzi termini tutto il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez (FOTO) : Giovanni Ciacci, l’esperto di stile di “Detto Fatto”, ha stroncato senza mezzi termini tutto del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Sulle sue stories di Instagram ha mostrato i due vestiti utilizzati da Chiara Ferragni e sul primo, quello che la fashion blogger ha utilizzato per il momento del sì, ha mosso una critica pungente delle sue citando gli ormai celebri “cereali” della lite Levante-Arisa: “Ne ...

Giovanni Ciacci lancia un appello di speranza prima di Detto Fatto : Detto Fatto: Giovanni Ciacci lancia un appello alla Regina Elisabetta Il 10 settembre si avvicina e Giovanni Ciacci, con Bianca Guaccero, è già al lavoro per la nuova edizione di Detto Fatto. prima di tornare nel pomeriggio di Rai2, l’esperto di tendenze e costumista Giò Giò ha voluto lanciare un appello a sua Maestà la Regina Elisabetta su una questione delicata. La versione inglese di Ballando con le stelle, Strictly Come Dancing, ha ...

Favoriti US Open - Krajicek non ha dubbi : “avrei Detto Djokovic - ma una cosa mi ha fatto cambiare idea” : Richard Krajicek ha svelato i suoi Favoriti per gli US Open: Federer e Nadal partono davanti a Novak Djokovic, scivolato indietro nella sua personale classifica di gradimento negli ultimi giorni Manca poco più di una settimana all’inizio degli US Open, l’ultimo torneo Slam dell’anno. La domanda ovviamente è una sola: chi saranno i Favoriti? I nomi sono più o meno gli stessi… 3: Roger Federer, grande deluso da ...

Bianca Guaccero e Caterina Balivo rivali? / La nuova conduttrice di Detto Fatto sbotta : "Tutta un'invenzione" : C'è davvero della rivalità tra Bianca Guaccero e Caterina Balivo? La nuova conduttrice di Detto Fatto sbotta su Instagram e nega: "Tutta un'invenzione della stampa"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 16:05:00 GMT)

Detto Fatto - Bianca Guaccero : "Nessuna rivalità con Caterina Balivo" : Attraverso i social, Bianca Guaccero ha negato ogni tipo di rivalità con Caterina Balivo, la conduttrice che da settembre sostituirà nella nuova stagione di Detto Fatto. L'attrice ha risposto via Instagram ad un articolo apparso sul web:Visto che nell’epoca dei social, esiste la possibilità di ribattere e di esprimersi in prima persona, approfitterò del mezzo, per dire la mia. Per quanto in molti cerchino una rivalità a tutti i costi, con ...