Del Potro e Isner ai quarti

US Open 2018 : finalmente Thiem sul cemento. Avanti Nadal senza brillare - Del Potro e Isner : Si sono giocati i primi quattro ottavi di finale maschili degli US Open 2018: a Flushing Meadows c’è ancora vita per il tennis americano, portato Avanti da John Isner. Chi, però, ha segnato davvero la giornata è stato Dominic Thiem, che ha messo in piedi in un giorno tutto ciò che non gli era riuscito nel corso delle ultime due stagioni da big ormai affermato della scena tennistica mondiale. Va Avanti, ma senza brillare granché, Nadal, ...

US Open 2018 - arrivano gli ottavi di finale. Aprono Nadal e Serena Williams - chiudono Stephens e Del Potro. Thiem-Anderson da seguire : Prima domenica di tennis a Flushing Meadows: iniziano gli ottavi di finale degli US Open, che quest’oggi coinvolgeranno la parte alta del tabellone maschile e di quello femminile. In entrambe le circostanze, sono sopravvissute quasi tutte le teste di serie: all’appello mancano soltanto Jack Sock, uscito al secondo turno, e Simona Halep, fuori subito. I loro giustizieri sono ambedue ancora in corsa. Non capita molto spesso di vedere ...

Federer - lezione a Kyrgios. Nadal-Anderson più vicini - Lopes Pegna - . Completo e solido - Del Potro ora sogna - Bertolucci - . Roger gioca da ... : Per la cronaca, Castorri ha rimesso a posto la testa a Murray e alla Halep prima che vincessero il loro primo Slam. Nadal spiega che vittorie come quelle di venerdì pomeriggio sono fondamentali: «...

US Open 2018 - il tabellone dagli ottavi alla finale. Verso un Djokovic-Federer ai quarti - Del Potro sulla strada di Nadal : Si è definito il tabellone degli ottavi di finale agli US Open 2018, ultimo Slam della stagione di tennis. Sul cemento di New York sono rimasti i migliori 16 giocatori, il quadro si è fatto assolutamente interessante e per il momento sono stati rispettati i vari pronostici, eccezion fatta per l’eliminazione di Alez Zverev che continua a faticare nei tornei più importanti. I due grandi favoriti della vigilia hanno messo in mostra un gioco ...

Tennis - Us Open : la vera vittoria di Del Potro è aver conosciuto Springsteen : Juan Martin Del Potro ha raggiunto gli ottavi degli US Open per la sesta volta venerdì, ma ha ammesso che incontrare il suo idolo rock Bruce Springsteen come aver trionfato in uno Slam. L'argentino ...

US Open – Del Potro sicuro in 3 set : l’argentino batte Verdasco e vola agli ottavi : Successo in 3 set per Juan-Martin Del Potro: l’argentino accede agli ottavi degli US Open battendo lo spagnolo Verdasco dopo quasi 3 ore Nella tarda notte italiana Juan-Martin Del Potro ha battagliato per quasi 3 ore contro Fernando Verdasco, con in palio un posto agli ottavi degli US Open. ‘Palito’ ha avuto la meglio in 3 set, molto combattuti, nei quali si è imposto sul rivale spagnolo, numero 32 al mondo, con il punteggio di 7-5 / 7-6 ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Nadal e Anderson agli ottavi di finale ma che sofferenza! Avanzano Del Potro e Raonic : Inizia a delinearsi il quadro della situazione negli US Open 2018 di tennis. Nella serata/nottata italiana sono arrivati i primi risultati dei qualificati agli ottavi di finale del Major statunitense del tabellone maschile con grandi firme tra i protagonisti. Nadal E Anderson agli ottavi CON SOFFERENZA – Partiamo dal punto di riferimento per eccellenza, il n.1 del mondo Rafael Nadal, opposto al russo (n.26 ATP) Karen Khachanov. Il bilancio ...

US Open 2018 : comincia il terzo turno. C’è la sfida in famiglia tra le Williams - in campo anche Nadal e Del Potro : Con la quinta giornata degli US Open, arrivano anche i terzi turni. Si giocheranno, in particolare, gli incontri delle parti alte dei tabelloni maschile e femminile, con la programmazione limitata a quattro campi. Per quanto riguarda le donne, sull’Arthur Ashe Stadium, la scena se la prende il derby in famiglia tra Serena e Venus Williams, inserito come primo match della sessione serale (notturna in Italia, visto che comincia alla nostra ...

Tennis - Us Open : Nadal e Delpotro solidi Muguruza ko - al 3° turno derby Williams : Un Rafael Nadal molto solido, tranquillo e centrato a puntino, ha chiuso la sessione serale della terza giornata dell'Open degli Stati Uniti superando in scioltezza, per 6-3 6-4 6-2, il canadese Vasek ...