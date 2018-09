agi

: De Magistris vuole introdurre una moneta parallela e cancellarsi il debito da solo - ATimossi : De Magistris vuole introdurre una moneta parallela e cancellarsi il debito da solo -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Altro che Lega e Movimento 5 stelle. La nuova frontiera del sovranismo all'italiana è quella segnata dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che, in un lungo post su Facebook annuncia la prossima approvazione di tre delibere dirompenti. La prima per lanciare un "manifesto politico concreto" sull'autonomia della città, la seconda per cancellare il "ingiusto", la terza allo scopo di creare una"per dare forza a Partenope". "Siamo stanchi di ingiustizie e sopraffazioni", scrive l'ex pm, "è dal 1861 che abbiamo dato". Già, per De Magistris la questione va molto indietro nel tempo, in ossequio alla retorica neoborbonica cara a parte della sua base. Prima le casse del Banco di Napoli - che oggi di Napoli non ha più nulla - per risanare i debiti dei ...