De Laurentiis si scusa con i tifosi | ' Ci vuole tempo'

Napoli - De Laurentiis : 'Chiedo scusa ai tifosi - Ancelotti ha bisogno di 7/9 partite' : "Koulibaly tra i migliori al mondo, non volevamo cederlo" "Ounas è un'intuizione di Cristiano Giuntoli, mi disse che serviva comprarlo per rompere le partite perchè fa la differenza quando non si ...

Napoli - De Laurentiis : "Chiedo scusa ai tifosi. Date tempo ad Ancelotti" : La sconfitta per 3-0 in casa della Sampdoria ha animato gli animi in casa Napoli. Carlo Ancelotti ha fatto mea culpa per il k.o., ma in ambiente partenopeo c'è già chi ricorda con nostalgia i tempi ...

Napoli - De Laurentiis : "Chiedo scusa ai tifosi per la sconfitta. Date tempo ad Ancelotti" : La sconfitta per 3-0 in casa della Sampdoria ha animato gli animi in casa Napoli. Carlo Ancelotti ha fatto mea culpa per il k.o., ma in ambiente partenopeo c'è già chi ricorda con nostalgia i tempi ...