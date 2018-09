Dazn dopo Parma-Juve | “Dimezzato il buffering medio”

Verso la fine dei problemi Dazn ? Dopo Parma-Juventus parerebbe di sì : Che i problemi DAZN siano soltanto un lontano ricordo ormai? Questo è l'auspicio di tutti, un po' più concreto Dopo l'ultimo comunicato rilasciato dalla piattaforma in seguito ai risultati ottenuti nel post Juventus-Parma. Due i risvolti da segnalare: il primo relativo al bacino di utenza, in questo weekend praticamente raddoppiato (sono sempre di più gli abbonati che hanno deciso di accordare la propria fiducia alla piattaforma), e la seconda, ...

Dazn funziona? Netti miglioramenti per la piattaforma streaming dopo Parma-Juve : Continuano a migliorare i servizi offerti da Dazn, la piattaforma streaming di Perform Group che – a partire da questa stagione – si è accaparrata i diritti per trasmettere in esclusiva tre partite per ogni turno di Serie A. Dazn, numeri incoraggianti dopo Parma-Juventus dopo i problemi riscontrati dagli utenti durante le prime partite trasmesse, Dazn sta lavorando molto per migliorare la qualità dei propri servizi. Attraverso una nota diffusa ...