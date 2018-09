Davide Casaleggio | Rousseau non è una moda passeggera | è il futuro

Davide Casaleggio e la 'cura' d'internet : 'E' un diritto - garantirlo dalla nascita' : 'Per il solo fatto che una persona esiste deve poter bere, respirare, informarsi, spostarsi e collegarsi alla Rete. Il diritto di collegarsi alla Rete deve quindi essere presente dalla nascita. Alcuni ...

Davide Casaleggio : 'Lo Stato apra le fontane di internet' : La rete è un bene primario, come l'acqua. Lo Stato deve garantire accessi a cui tutti possano connettersi gratuitamente. Come sta già avvenendo in diverse città del mondo

Davide Casaleggio : “Lo Stato apra le fontane di internet” : Articolo di Davide Casaleggio Nella storia tutti quelli che oggi consideriamo diritti sono stati inizialmente sempre appannaggio di privati. Le monete dei principi, i bagni pubblici di Vespasiano, l’acqua dei fiumi di proprietà del latifondista a monte, il pedaggio per le strade al potente del luogo. Quando il diritto veniva riconosciuto come essenziale e “di tutti”, lo Stato se ne prendeva carico. Come l’acqua ...

Maurizio Martina attacca Davide Casaleggio : “Sua idea del Parlamento pericolosa - può alimentare autoritarismo” : Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, attacca Davide Casaleggio e la sua idea - definita "pericolosa" - di superare il Parlamento in favore della democrazia diretta: "C’è il rischio di un gigantesco ritorno al passato, la sua idea può alimentare una nuova forma di autoritarismo".Continua a leggere

"Il cambiamento travolgerà il mondo" - parola di Davide Casaleggio - Milano Post : 'Il cambiamento travolgerà il mondo dei burocrati e i baroni dell'intellighenzia'. In una intervista a Mario Giordano pubblicata da La Verità, Davide Casaleggio espone il suo pensiero sulla politica e sulla democrazia. . Ecco ...

Davide Casaleggio - chi è il presidente dell'Associazione Rousseau - : Nato nel 1976, laureato in Economia, è figlio del co-fondatore del M5s Gianroberto. Alla morte del padre è diventato presidente della Casaleggio Associati. È il fondatore della piattaforma di democrazia diretta del MoVimento

Davide Casaleggio : “Tra qualche anno il parlamento non sarà più necessario - arriverà la democrazia diretta” : Secondo Davide Casaleggio, in un prossimo futuro non servirà più il parlamento e la democrazia rappresentativa verrà superata per far spazio alla democrazia diretta: "Oggi però, grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività del volere popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è quindi ...

La rete potrebbe rendere presto il Parlamento inutile. Parola di Davide Casaleggio : "Oggi grazie alla rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile". Lo sostiene, intervistato da 'La Verità', Davide Casaleggio che precisa: "il Parlamento ci sarebbe e ci ...

Davide Casaleggio : "Tra qualche lustro faremo a meno pure del Parlamento" : "Il cambiamento travolgerà il mondo dei burocrati e i baroni dell'intellighenzia". Dallo spauracchio spread alla fine del parlamento. Intervista a tutto campo di Davide Casaleggio a La Verità.Ecco alcuni passaggi più significativi.Nel futuro che lei immagina esiste la democrazia diretta? E si esprime tramite Internet?«La democrazia partecipativa è già una realtà grazie a Rousseau che per il momento ...