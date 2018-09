Davide Casaleggio | “La democrazia diretta è il futuro La piattaforma Rousseau non è una

Davide Casaleggio : "Rousseau non è una moda passeggera - è il futuro" : Rousseau è il futuro della democrazia e coloro che oggi non riescono a vederlo sono come chi puntava sul cavallo contro la svolta di Henry Ford per l'automobile o chi puntava sul pc mentre nasceva l'iPhone. "Oggi alcuni pensano che la Rete non permetta la partecipazione alla vita politica. Gli stessi sono convinti che il modello ottocentesco di organizzare la politica sia qui per restare. Ma per quanto ci si opponga, al cambiamento non ...

Davide Casaleggio e la 'cura' d'internet : 'E' un diritto - garantirlo dalla nascita' : 'Per il solo fatto che una persona esiste deve poter bere, respirare, informarsi, spostarsi e collegarsi alla Rete. Il diritto di collegarsi alla Rete deve quindi essere presente dalla nascita. Alcuni ...

Davide Casaleggio e la 'cura' d'internet : 'E' un diritto - garantirlo dalla nascita' : Ma in questo modo i navigatori indosseranno gli occhiali delle multinazionali per vedere il mondo. L'accesso a Internet sarà forse gratuito, ma non sarà più libero', spiega Casaleggio che osserva: 'I ...

Davide Casaleggio : 'Lo Stato apra le fontane di internet' : La rete è un bene primario, come l'acqua. Lo Stato deve garantire accessi a cui tutti possano connettersi gratuitamente. Come sta già avvenendo in diverse città del mondo

Davide Casaleggio : “Lo Stato apra le fontane di internet” : Articolo di Davide Casaleggio Nella storia tutti quelli che oggi consideriamo diritti sono stati inizialmente sempre appannaggio di privati. Le monete dei principi, i bagni pubblici di Vespasiano, l’acqua dei fiumi di proprietà del latifondista a monte, il pedaggio per le strade al potente del luogo. Quando il diritto veniva riconosciuto come essenziale e “di tutti”, lo Stato se ne prendeva carico. Come l’acqua ...

Maurizio Martina attacca Davide Casaleggio : “Sua idea del Parlamento pericolosa - può alimentare autoritarismo” : Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, attacca Davide Casaleggio e la sua idea - definita "pericolosa" - di superare il Parlamento in favore della democrazia diretta: "C’è il rischio di un gigantesco ritorno al passato, la sua idea può alimentare una nuova forma di autoritarismo".Continua a leggere

"Il cambiamento travolgerà il mondo" - parola di Davide Casaleggio - Milano Post : 'Il cambiamento travolgerà il mondo dei burocrati e i baroni dell'intellighenzia'. In una intervista a Mario Giordano pubblicata da La Verità, Davide Casaleggio espone il suo pensiero sulla politica e sulla democrazia. . Ecco ...

Davide Casaleggio - chi è il presidente dell'Associazione Rousseau - : Nato nel 1976, laureato in Economia, è figlio del co-fondatore del M5s Gianroberto. Alla morte del padre è diventato presidente della Casaleggio Associati. È il fondatore della piattaforma di democrazia diretta del MoVimento

Davide Casaleggio : “Parlamento non servirà più : ecco perchè”/ Pd-Forza Italia : “M5s sono giacobini al potere” : Davide Casaleggio, "Parlamento non servirà più in futuro, ecco perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Davide Casaleggio : “Tra qualche anno il parlamento non sarà più necessario - arriverà la democrazia diretta” : Secondo Davide Casaleggio, in un prossimo futuro non servirà più il parlamento e la democrazia rappresentativa verrà superata per far spazio alla democrazia diretta: "Oggi però, grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività del volere popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è quindi ...

La rete potrebbe rendere presto il Parlamento inutile. Parola di Davide Casaleggio : "Oggi grazie alla rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile". Lo sostiene, intervistato da 'La Verità', Davide Casaleggio che precisa: "il Parlamento ci sarebbe e ci ...