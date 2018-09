David Guetta | il dj onnipotente

Jason Derulo e David Guetta hanno pubblicato la nuova canzone “Goodbye” : Insieme a loro anche Nicki Minaj e Willy William The post Jason Derulo e David Guetta hanno pubblicato la nuova canzone “Goodbye” appeared first on News Mtv Italia.

David Guetta : il nuovo album “7” uscirà a settembre. Ecco la tracklist! : Il 14 per la precisione The post David Guetta: il nuovo album “7” uscirà a settembre. Ecco la tracklist! appeared first on News Mtv Italia.

Come seguire Tomorrowland in tv con Martin Garrix e David Guetta il 29 luglio : Da Martin Garrix a David Guetta, tutte le istruzioni su Come seguire Tomorrowland in tv il 29 luglio. La manifestazione si ripete ormai dal 2005, nella solita location situata nei pressi della cittadina di Boom, in Belgio. Come di consueto, la serata conclusiva sarà trasmessa in Italia su Rai4, a partire dalle 20,55. Anche i fan italiani potranno quindi partecipare virtualmente alla kermesse collegandosi all'orario indicato per assistere ...

David Guetta : “Don’t Leave Me Alone” ft. Anne-Marie è il singolo che anticipa il nuovo album : Ascoltato qui! The post David Guetta: “Don’t Leave Me Alone” ft. Anne-Marie è il singolo che anticipa il nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Don’t Leave Me Alone è il nuovo singolo di David Guetta con Anne-Marie - anticipa il nuovo album : Si intitola Don’t Leave Me Alone il nuovo singolo di David Guetta che anticipa l'album di prossima pubblicazione. A poche ore dal rilascio su YouTube, il lyric video ha superato quota 415.000 visualizzazioni e segue il successo di Flames, tra i brani più suonati in radio in Italia. Flames è inoltre stato certificato disco di platino nella penisola e in Don’t Leave Me Alone vede il suo successore, anticipazione del settimo album in studio di ...