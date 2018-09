DALLA CINA Lao Xi | Lega e M5s al bivio tra scontro con la Ue e voto anticipato

Tria torna DALLA CINA e silenzia i vicepremier su spread - Ue e rating : Se l'è presa con i titoli dei giornali di questi giorni per non prendersela con i due vicepremier Di Maio e Salvini. Giovanni Tria torna dalla Cina e trova lo spread a 290, un Paese con il rating ...

Alldocube X DALLA CINA dichiara guerra ai tablet : dalla Cina arriva Alldocube X, un tablet che promette (almeno dalle caratteristiche tecniche) di dare filo da torcere alla concorrenza. La caratteristica di punta di questo tablet è sicuramente lo schermo, infatti monta un display AMOLED Samsung da 10,5 pollici estremamente sottile con risoluzione di 2k (2560 x 1600p), il quale lo differenzia, in maniera positiva, da altri tablet in commercio con schermo IPS. Da quanto è stato riportato ...

Lucio DALLA/ Il ricordo di Ornella Vanoni : "Era brutto ma affascinante" (Lucio!) : Lucio Dalla sarà ricordato e omaggiato con la serata evento "Lucio!" organizzata dall'amico Ron e in onda questa sera, venerdì 31 agosto, su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Se la globalizzazione futura sarà guidata DALLA Cina : L'erratico unilateralismo del presidente americano Donald Trumprappresenta una vera e propria abdicazione alla leadership economica e politica mondiale. Il suo ritiro dall'accordo di Parigi sul clima, l'abbandono del patto sul nucleare iraniano, la

Paura a Genova - intonaco si stacca DALLA Sopraelevata : piovono calcinacci : La Strada Sopraelevata di Genova ha perso alcuni pezzi di intonaco dalla parte inferiore e calcinacci sono caduti sulla strada sottostante, nei pressi di Ponte dei Mille. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ma la tensione tra la popolazione è ancora alta dopo i fatti del 14 agosto scorso.Continua a leggere

Misure di stimolo DALLA CINA - un appiglio per gli emergenti : Nei media occidentali si tende ad interpretare delle politiche cinesi soprattutto come una risposta a quanto sta accadendo nel resto del mondo. Tuttavia, date le restrizioni imposte al trasferimento ...

Tria DALLA CINA rassicura su spread e deficit : Tria, alla sua prima visita al di fuori dell'Unione Europea da quando è ministro dell'Economia, ha invitato anche il suo omologo cinese a vistare l'Italia in occasione della prossima edizione del ...

FAO : l’epidemia di peste suina africana minaccia di diffondersi DALLA CINA ad altri paesi asiatici : Il rapido insorgere della peste suina africana (ASF) in Cina e la sua individuazione in aree distanti oltre mille chilometri all’interno del paese, potrebbe significare che questo virus mortale piò diffondersi in altri paesi asiatici in qualsiasi momento, ha avvertito oggi l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Non esiste un vaccino efficace per proteggere i suini dalla malattia. ...

Cosa c'è da aspettarsi DALLA missione di Tria in Cina : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sarà in missione in Cina a partire da oggi, 27 agosto. Pechino e Shanghai, dal 30 agosto prossimo, saranno le tappe del viaggio, la cui conclusione è prevista per il 1 ...

Anagrafe vaccinale e reazioni avverse - Romina Pergolesi - M5S - pretende chiarimenti DALLA Regione su controlli e vigilanza : Tutto ciò alla vigilia del voto d'urgenza sulla proposta di legge del Pd, 'che nulla ha di urgente se non la ripicca politica contro il governo'. Riscontrate infatti, a livello nazionale, 6.696 , 16% ...

DALLA CINA/ Lao Xi : i calcoli di Salvini e Di Maio per liquidare Conte in primavera : Il caso Diciotti si è risolto, ma in realtà dal punto di vista politico è ancora aperto perché la Lega di Salvini mantiene la centralità della scacchiera. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:00:00 GMT)NAVE DICIOTTI/ Così papa Francesco ha sbloccato la crisi, di A. FannaRETROSCENA/ Caos migranti, pronto un governo tecnico con l'aiuto di Berlusconi, di A. Fanna

NBA - il ritorno in campo di Lamar Odom inizia DALLA Cina? : ... sempre tramite il suo account Instagram Odom ha continuato a tenere aggiornati i suoi tifosi/follower con nuovi dettagli sulla sua nuova avventura cinese: "Non sono venuto a questo mondo per perdere,...

Le aziende Usa chiedono immunità contro i dazi sui beni importati DALLA Cina : ... il 91% degli indagati ritiene che le minacce degli attuali e dei prossimi dazi avranno un impatto negativo sull'economia americana. La Dell " nota multinazionale statunitense di personal computer e ...

Dalle Poste dell'Isola di Jersey - Regno Unito di Gran Bretagna - e DALLA CINA - un'emissione congiunta - dedicata agli "uccelli". : Perché anche la "Cina"? Molto semplice. Nei recenti, ultimi anni, Cina e Jersey hanno condiviso molti scambi, soprattutto, di giovani studenti, di uomini d'affari, di governo e diplomatici. Scopo ...