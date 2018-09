Da Madrid attaccano | CR7 | 0 gol in 3 partite Benzema | 4 gol in 3 partite

serieanews

(Di lunedì 3 settembre 2018) CR7- 0 gol in tre, contro i 4 gol diin altrettanti match. Questo l’attacco-sfottò piovuto danei confronti di Cristiano Ronaldo. Un attacco che lascia spazio a varie interpretazioni e punti di vista. E’ chiaro che CR7 avrà bisogno di tempo per calarsi nella nuova realtà italiana. La Serie A è … L'articolo Da: CR7, 0 gol in 3, 4 gol in 3proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....