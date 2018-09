Ct Francia | “assurdo nessun francese a premio Fifa”

calcioweb.eu

: @GiorgiaMeloni Quello che è assurdo è che la Francia abbia dei diritti bellici dal 1945 per essersi arresa in 3 giorni - Zebrone5 : @GiorgiaMeloni Quello che è assurdo è che la Francia abbia dei diritti bellici dal 1945 per essersi arresa in 3 giorni - alswolf : @ReteDisarmo @BanKillerRobots @Avvenire_Nei E' assurdo! Il mondo continua ad essere un luogo dove le prepotenze e l… - AngelJonesSlave : RT @Johnnyyxx: @distefanoTW dal governo, a parte il comunicato con l'amata Francia e Inghilterra, un silenzio assordante e questo lo trovo… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) “Credo che unavrebbe meritato di essere fra i tre finalisti del. Non solo perché abbiamo vinto il Mondiale, ma anche per la stagione che abbiamo fatto. Sono molto deluso dalla Fifa”. Al ct dei Bleus campioni del mondo, Didier Deschamps, non va giù il fatto cheo dei suoi sia stato selezionato fra i candidati aldi miglior giocatore della scorsa stagione che verrà assegnato dalla federazione internazionale. Così, dal ritiro dellariunitasi per la prima volta dopo il trionfo di Mosca, fa presente la propria insoddisfazione. La rosa dei finalisti è emersa dopo le votazioni dei commissari e tecnici e dei capitani di tutte le nazionali e degli internauti. Toltosi il ‘rospo’, Deschamps (candidato aldi miglior allenatore) parla dei prossimi impegni di Nations League contro Germania e Olanda. “Ci siamo collocati ...